Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah

JAKARTA - Adik ipar Stevie Agnecya, Amanda Saraswati, mendadak dikritik usai menjual barang-barang peninggalan sang ipar. Tak ingin masalah tersebut berlarut-larut, Amanda pun memberikan klarifikasi terkait dirinya yang menjual barang milik Stevie.

Menurut Amanda, apa yang dilakukannya tersebut merupakan wasiat dari Stevie.

"Ini yang dijual itu adalah amanat dari almarhumah Stevie," ujar Amanda.

"Jadi kalian nggak usah khawatir, kita itu keluarganya amanah kok. Nggak rakus sama yang begitu-begitu itu. Maaf banget kita nggak kekurangan uang,” sambungnya.

Sementara itu, Amanda pun mengatakan bahwa nantinya, uang hasil penjualan barang-barang pribadi Stevie seluruhnya akan disumbangkan.





