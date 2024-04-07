Tatapan Pilu Anggi Pratama saat Melihat Rumah Impian Bersama Stevie Agnecya

JAKARTA - Hari-hari Anggi Pratama masih saja dipenuhi dengan curahan hatinya mengenai mendiang sang istri, Stevie Agnecya. Meski sudah mengikhlaskan kepergian Stevie, memori tentang kehidupan pernikahan yang bahagia bersama istrinya itu masih terus terngiang di benak Anggi.

Kini, kenangan soal Stevie pun kembali muncul ketika Anggi mengunjungi rumah impiannya bersama sang istri. Melalui unggahan di Instagram Story akunnya, Anggi tampak terdiam dengan tatapan datar ketika menatap rumah impiannya bersama Stevie.

Tak ada senyum yang mengembang di bibir Anggi.

Anggi tentu bahagia karena rumah yang selama ini didambakan oleh dirinya dan Stevie akhirnya hampir selesai pengerjaannya dan siap ditempati. Namun, rasa sedih seketika menghampiri ketika harus membayangkan akan tinggal di rumah itu tanpa Stevie.

Nantinya hanya tersisa Anggi dan anak-anaknya di dalam rumah tersebut.

Anggi Pratama mengunjungi rumah impiannya dengan mendiang Stevie Agnecya (Foto: Instagram/anggipratamazayn)





Suasana sendu kian terasa karena Anggi menggunakan backsound lagu Yang Terdalam dari NOAH dalam unggahannya itu. Lagu yang menggambarkan perasaan Anggi saat ini, akan selalu mengenang sosok yang paling dicintainya di dalam hatinya karena sosok itu tak mungkin kembali lagi ke pelukannya.

"Rumah impian kita sudah mau jadi. Tapi tapa kamu ada disini," ujar Anggi Pratama dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @anggipratamazayn, Sabtu, 6 April 2024.

Menilik dari unggahan Instagram Stevie Agnecya, rumah impian itu terletak di kawasan Bandung. Sebelum meninggal dunia, Stevie sempat membagikan video saat dirinya berada di rumah yang sudah hampir jadi pada pertengahan tahun 2023 lalu.