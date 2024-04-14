Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |23:50 WIB
Icha Annisa Faradila bantah menangis di makam Stevie Agnecya (Foto: Instagram/ichaannisafaradila)
A
A
A

JAKARTA - Icha Annisa Faradila kembali merasa difitnah. Setelah tudingan menyantet almarhum Stevie Agnecya meredup, ia kini disebut bersimpuh di depan pusara makam Stevie Agnecya sambil menangis.

Tudingan tersebut muncul usai sebuah akn gosip di TikTok membagikan video saat seorang perempuan yang memakai cardigan kotak-kotak dengan kacamata hitam dan masker tampak menyambangi makan Stevie. Bahkan narasi dalam video tersebut seolah membuat namanya kembali terseret.

"Icha ziarah ke makam Stevie minta maaf menangis di makam menyesal sedalam-dalamnya," bunyi keterangan di dalam video yang diunggah ulang oleh Icha Annisa Faradila di akun Instagram pribadinya, Minggu (14/4/2024).

Icha pun membantah bahwa dalam video itu dirinya.

"Yakin itu saya?" tulis Icha Annisa Faradila sambil menyelamatkan emoji tertawa, kolom keterangan.

Sontak saja netizen pun ikut kesal dengan keterangan Icha yang seolah tidak memiliki empati.

"Kok pakai emot ketawa ? Dan captionnya agak gimana gitu kamu sehat kan," kata akun @bun***.

"Typingnya mba..miris emot ketawanya itu loh, seolah-olah tidak menghormati #miris," tambah @lea***.

