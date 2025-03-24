Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya

JAKARTA - Stevie Agnecya meninggal dunia pada 21 Maret 2025. Mengenang satu tahun kepergian almarhum Stevie, suaminya, Anggi Pratama dan mantan suaminya, Samuel Rizal kompak berziarah ke makamnya.

Tak hanya berdua, tampak anak-anak mereka juga ikut untuk berziarah ke makam ibunya. Momen hangat ini terungkap dari unggahan Instagram Anggi Pratama. Anggi dan Samuel tampak bercengkrama bersama di momen itu.

Anggi terdengar curhat kepada Samuel Rizal tentang alasan dirinya menggunakan kacamata hitam. Anggi ternyata terlalu sering menangis sehingga matanya sembab. Lalu mereka sempat membahas wajah anak-anak yang begitu mirip dengan Stevie.

Tampak mereka menabur bunga bersama dan berdoa. Lalu, mereka berfoto di dekat pusara makam Stevie yang sudah bertabur bunga. Putri Samuel Rizal, Cilla, juga tampak membagikan potret kebersamaan tersebut di Instagramnya.