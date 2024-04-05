Aditya Zoni Beri Tanggapan soal Netizen yang Jodohkan Irish Bella dan Anggi Pratama

JAKARTA - Netizen belakangan ramai menjodohkan artis Irish Bella dengan suami mendiang Stevie Agnecya, Anggi Pratama. Perjodohan tersebut dilakukan lantaran Ibel dan Anggi dianggap cocok, apalagi mereka merupakan seorang janda serta duda.

Akan tetapi, sampai saat ini baik Ibel maupun Anggi sama-sama belum memberikan respon terkait perjodohan tersebut. Namun, mantan adik ipar Ibel, Aditya Zoni justru mengaku tak masalah jika ibu dua anak itu akan menikah lagi.

”Ah itu kalau saya menanggapinya, apa ya.. jujur itu hak progresif nya kak Ibel sebenarnya,” ucap Adit baru-baru ini.

Baginya, meski Ibel sudah tak lagi menjadi istri kakaknya, Air dan Amara tetaplah keponakannya. Oleh karenanya, ia pun berusaha untuk tetap menghormati apapun keputusan Ibel.

Aditya Zoni tanggapi perjodohan Irish Bella dan Anggi Pratama (Foto: Instagram/real_aditya1)





“Mau gimana pun, tetap kak Ibel adalah kakak ipar saya, karena ada Air di situ, ada Amala di situ, saya sebagai om nya Air dan Amala dan saya akan menghormati apa pun keputusannya kak Ibel,” paparnya.