Badarawuhi Di Desa Penari Jadi Pembuka Jalur Film Indonesia ke Pasar Global

JAKARTA - Film horor karya sineas Indonesia, 'Badarawuhi Di Desa Penari' akan tayang di Amerika Serikat. Rencananya, film karya sutradara Kimo Stamboel itu akan tayang di Amerika mulai 26 April 2024 dengan judul 'Dancing Village: The Curse Begin'.

Kabar bahagia sekaligus membanggakan tersebut bahkan telah diumumkan oleh pihak Lionsgate dalam acara gala premier Badarawuhi Di Desa Penari pada 4 April di Studio IMAX MCA, Westfield Century City, Los Angeles.

"Tanggal 26 April 2024 akan tayang di Amerika. Strategi dari Lionsgate, timingnya memang menunggu dari tayang di Indonesia," ungkap Manoj Punjabi, produser dan CEO MD Pictures kepada wartawan di Los Angeles, Amerika Serikat.

Berkat kerjasama dengan Lionsgate, MD Pictures berhasil melakukan pemutaran film Dancing Village: The Curse Begin di Amerika. Bahkan kerja sama antar dua rumah produksi tersebut merupakan sebuah gebrakan baru bagi industri film di Indonesia.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Manoj pun optimis jika film Indonesia bisa mendunia dan memiliki potensi besar di pasar Internasional. Khususnya film Badarawuhi Di Desa Penari yang diadaptasi dari kisah nyata Simpleman.

"Iyalah (membuka gerbang). Ini kan sebuah permulaan yang memang saya bangun jembatan antara Indonesia dan Amerika. Ini sesuatu yang kita tunggu. Kalau film ini jalan, film Indonesia lainnya juga terbuka pintunya, bagus untuk membawa film-film kita," papar Manoj Punjabi.