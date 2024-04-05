Penonton Film Badarawuhi Di Desa Penari saat Gala Premier di Amerika Membludak!

Gala Premier Film 'Badarawuhi di Desa Penari' di Amerika, dipenuhi penonton (foto: Ist))

LOS ANGELES - Rumah produksi MD Pictures mempersembahkan film Badarawuhi Di Desa Penari. Film bergenre horor tersebut akan tayang di bioskop Tanah Air mulai 11 April 2024.

Menariknya, film garapan Kimo Stamboel ini tidak hanya akan tayang di Indonesia. Pasalnya, film yang dibintangi Aulia Sarah hingga jourdy Pranata ini juga bakal tayang di Amerika dengan judul Dancing Village: The Curse Begins pada pertengahan April 2024 mendatang.

Untuk meresmikan penayangan Dancing Village: The Curse Begins di Amerika, MD Pictures yang bekerjasama dengan Lionsgate menggelar acara pemutaran perdana, Gala Premier di bioskop studio IMAX MCA, Westfield Century City, Los Angeles pada Kamis, 4 April 2024 malam, atau Jumat (5/4/2024) pagi di Indonesia. Malam Gala Premier Badarawuhi Di Desa Penari ini bahkan mendapat sambutan meriah dari masyarakat Amerika.

Antusiasme penonton pun terlihat saat beberapa pemain dan sutradara tiba di red carpet. Di luar dugaan, tamu undangan yang datang melebihi bangku yang disediakan di dalam studio IMAX bioskop MCA Westfield, Century City, Los Angeles.

Gala Premier Film 'Badarawuhi di Desa Penari' di Amerika, dipenuhi penonton (foto: Manoj Punjabi/Ist)





Membludaknya jumlah penonton di gala premier tentunya terjadi lantaran mereka sudah tak sabar untuk menyaksikan film Dancing Village: The Curse Begins yang diadaptasi dari kisah nyata Simpleman.

Produser sekaligus CEO MD Pictures, Manoj Punjabi mengaku bangga karena film Badarawuhi Di Desa Penari mendapat atensi besar dari orang Amerika di Los Angeles.

"Saya merasa great dan amazing akhirnya film Indonesia bisa mendapat tanggapan ramai begini. Kalau kita lihat, ini 80 persen orang Amerika yang nggak sabar mau menonton film Badarawuhi," ungkap Manoj Punjabi di MCA Westfield Century City, Los Angeles.

Perasaan haru dan bangga juga turut dirasakan oleh sutradara dan jajaran pemain. Apalagi, Badarawuhi Di Desa Penari merupakan film pertama Indonesia yang bisa menggelar gala premier di Amerika.

"Gemeter. Ini momen mengharukan sih. Aku tuh exciting banget, ini pertama kali aku ke sini. Nervous, nggak pernah kebayang, oh my god it's really happening," ungkap Aulia Sarah pemeran Badarawuhi di gala premier.