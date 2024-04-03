Ario Bayu Gantikan Reza Rahadian Sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia

JAKARTA - Ario Bayu resmi menggantikan posisi Reza Rahadian sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI). Bintang film Buffalo Boys tersebut diketahui akan menjabat mulai dari 2024-2026.

Terpilihnya Ario Bayu diumumkan Badan Perfilman Indonesia (BPI) melalui unggahan media sosial. Penetapan itu dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Film Nasional pada 30 Maret 2024 lalu.

Selain Ario Bayu, BPI juga mendapuk Prilly Latuconsina sebagai Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia 2024.

"Penyerahan estafet pelaksanaan Festival Film Indonesia kepada Ketua Komite FFI @bayu_ario dan Ketua Pelaksana FFI @prillylatuconsina96 oleh @paggaru, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia," bunyi keterangan akun Instagram resmi BPI @badan_perfilman_indonesia, dikutip Rabu (3/4/2024).

Ario Bayu terpilih sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia (Foto: Instagram/badan_perfilman_indonesia)





Sementara itu, masa bakti Reza Rahadian bersama Komite dan Tim Kerja FFI 2021-2023 diketahui resmi berakhir pada 27 Februari 2024.

Prilly Latuconsina pun mengumumkan bahwa dirinya dipercaya untuk menjadi Ketua Pelaksana FFI 2024 melalui sebuah unggahan di Instagramnya.

"Sebenarnya deg-degan untuk mengumumkan ini. Hari ini saya resmi diangkat menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia 2024," ujar Prilly Latuconsina.

Bintang film Budi Pekerti ini pun merasa bangga dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia pun berharap dapat memberikan hasil yang terbaik bersama tim FFI 2024 nantinya untuk memberikan apresiasi bagi insan perfilman yang akan menerima Piala Citra.

"Tidak menyangka akan mendapat tawaran posisi ini, menjadi suatu kebanggaan sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya. Semoga kami tim FFI tahun 2024 mampu mengemban tugas dengan baik," ungkapnya.