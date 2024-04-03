Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ario Bayu Gantikan Reza Rahadian Sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:35 WIB
Ario Bayu Gantikan Reza Rahadian Sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia
Ario Bayu terpilih sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia (Foto: Instagram/bayu_ario)
A
A
A

JAKARTA - Ario Bayu resmi menggantikan posisi Reza Rahadian sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI). Bintang film Buffalo Boys tersebut diketahui akan menjabat mulai dari 2024-2026.

Terpilihnya Ario Bayu diumumkan Badan Perfilman Indonesia (BPI) melalui unggahan media sosial. Penetapan itu dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Film Nasional pada 30 Maret 2024 lalu.

Selain Ario Bayu, BPI juga mendapuk Prilly Latuconsina sebagai Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia 2024.

"Penyerahan estafet pelaksanaan Festival Film Indonesia kepada Ketua Komite FFI @bayu_ario dan Ketua Pelaksana FFI @prillylatuconsina96 oleh @paggaru, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia," bunyi keterangan akun Instagram resmi BPI @badan_perfilman_indonesia, dikutip Rabu (3/4/2024).

Ario Bayu

Ario Bayu terpilih sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia (Foto: Instagram/badan_perfilman_indonesia)


Sementara itu, masa bakti Reza Rahadian bersama Komite dan Tim Kerja FFI 2021-2023 diketahui resmi berakhir pada 27 Februari 2024.

Prilly Latuconsina pun mengumumkan bahwa dirinya dipercaya untuk menjadi Ketua Pelaksana FFI 2024 melalui sebuah unggahan di Instagramnya.

"Sebenarnya deg-degan untuk mengumumkan ini. Hari ini saya resmi diangkat menjadi Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia 2024," ujar Prilly Latuconsina.

Bintang film Budi Pekerti ini pun merasa bangga dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia pun berharap dapat memberikan hasil yang terbaik bersama tim FFI 2024 nantinya untuk memberikan apresiasi bagi insan perfilman yang akan menerima Piala Citra.

"Tidak menyangka akan mendapat tawaran posisi ini, menjadi suatu kebanggaan sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya. Semoga kami tim FFI tahun 2024 mampu mengemban tugas dengan baik," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/33/3151769/ario_bayu-q6Kp_large.jpg
Biodata dan Agama Ario Bayu yang Kini Jadi Dirut Rumah Produksi Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138701/ario_bayu-R8yt_large.jpg
Tampilan Sederhana Ario Bayu Gendong Anak Pakai Kain Jarik, Ramai Dipuji Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026761/istri-ario-bayu-diduga-hamil-calon-anak-kedua-iFCJfrZTKR.jpg
Istri Ario Bayu Diduga Hamil Calon Anak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/206/2999387/jadi-ketua-ffi-ario-bayu-khawatirkan-hal-ini-1jNuezkNGt.jpg
Jadi Ketua FFI, Ario Bayu Khawatirkan Hal ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2969304/ario-bayu-posting-foto-telanjang-dada-komentar-ivan-gunawan-jadi-sorotan-iLCswT93FZ.jpg
Ario Bayu Posting Foto Telanjang Dada, Komentar Ivan Gunawan Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927257/aksi-ario-bayu-bersihkan-sampah-di-stadion-tuai-pujian-dari-netizen-InnpZELLIN.jpg
Aksi Ario Bayu Bersihkan Sampah di Stadion, Tuai Pujian dari Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement