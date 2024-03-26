Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 26 Maret 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:30 WIB
Sinopsis <i>Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah</i> Episode 26 Maret 2024
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 26 Maret 2024 bercerita tentang Maesaroh yang semakin gencar mendekati Mujidin meski tahu pria itu tengah PDKT dengan Laras.

Maesaroh mendatangi Mujidin dan mengajaknya menikah di Mekkah. Perempuan itu menyebut, satu-satunya kendala dalam hubungan mereka adalah Roy yang tak kunjung merestui hubungan mereka.

Mujidin pun menyarankan agar Maesaroh segera mencari calon istri untuk Roy dan menikahkannya. Di lain pihak, Diana berangsur pulih. Syamsul yang menjenguk Diana terlihat semringah karena bisa bertemu kembali dengan pujaan hatinya.

Di sisi lain, kedatangan Butet membuat Laras cemburu. Apalagi perempuan tersebut secara terang-terangan memuji Akbar. Tanpa diketahui Laras, informasi tentang dirinya jalan bareng Mujidin menjadi buah bibir ibu-ibu Kebon Singkong.

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: RCTI)

