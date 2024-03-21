Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah 20 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah 20 Maret 2024 bercerita tentang Raja yang membawa Arsy ke sebuah rumah mewah yang ternyata hunian baru mereka. Hal itu membuat perempuan tersebut bahagia.

Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kekecewaan ketika Arsy mengetahui alasan Raja pindah ke rumah tersebut karena tidak tahan terus berpura-pura baik pada ayah mertuanya.

Kekecewaan Arsy bercampur marah ketika tahu Rani ternyata ikut tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Dengan tegas, dia menolak ide Raja tersebut dan menyebut dalam Islam haram hukumnya pria dan wanita yang bukan mahrom tinggal bersama.

Penolakan Arsy membuat Raja tidak punya pilihan. Pria itu kemudian membujuk Rani untuk bersabar menunggu dirinya hingga resmi bercerai nanti. Kesal dengan penolakan istrinya, Raja meminta Arsy tidur di kamar ART.