HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Cinta Boiyen dan Rully Anggi Akbar: Tiba-Tiba Menikah, Tiba-Tiba Pula Bercerai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |19:14 WIB
Boiyen dan Rully Anggi Akbar menikah
Boiyen dan Rully Anggi Akbar menikah
A
A
A

JAKARTA - Kisah perjalanan cinta Boiyen dan Rully Anggi Akbar bagaikan roller coaster. Publik terus dihebohkan kabar kedekatan dan perpisahan komedian tersebut.

Hubungan asmara Boiyen dan Rully memang nyaris tak tersorot kamera pewarta. Pun keduanya tak pernah memamerkan kebersamaan mereka di media sosial. Karena itu, pernikahan mereka cukup membuat kaget warganet.

Boiyen sempat menghebohkan warganet dengan mengunggah deretan foto prewedding. Bersetting di Alun-Alun dan Pasar Beringharjo, Boiyen dan Rully menjadikan Yogyakarta sebagai tempat pemotretan foto prewedding mereka. 

Boiyen pun resmi menikah dengan Rully. Akad nikah digelar khidmat dalam nuansa adat Sunda di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Sabtu 15 November 2025 sore. Boiyen terlihat cantik dalam balutan kebaya putih dan siger perak. Sementara suaminya, mengenakan beskap dan blangkon berwarna putih.

Rully, pada saat itu, menyerahkan maskawin berupa logam mulia seberat 15 gram dan uang tunai senilai Rp110.002.025 untuk sang komedian.

Sosok Rully pun menjadi sorotan, karena bukan berasal dari dunia hiburan. Suami Boiyen, Rully Anggi Akbar ternyata adalah seorang dosen yang juga memiliki bisnis.

Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Rully ternyata adalah sosok berprestasi yang berkecimpung di dunia akademik, bisnis, hingga pariwisata. Profil LinkedIn miliknya menunjukkan rekam jejak panjang sebagai akademisi, praktisi, dan entrepreneur yang aktif berkarya di Yogyakarta dan Jakarta.

