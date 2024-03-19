Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 19 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 19 Maret 2024 bercerita tentang Dimas yang akhirnya tahu Arsy kembali mengajar di TPA. Dia terlihat semangat dan bersiap-siap untuk menemui perempuan itu.

Di lain pihak, Raja yang mengantar Arsy ke TPA berubah menjadi kesal saat mengetahui kehadiran Dimas. Dia kemudian menyindir istrinya dengan mengatakan, alasan Arsy kembali mengajar karena Dimas.

Arsy yang juga kaget dengan keberadaan Dimas di TPA berusaha menjelaskan kepada Raja. Namun pria itu sudah kadung kesal dan menyebut alasan Arsy hanya sebagai bentuk pembelaan diri dan menjuluki istrinya sebagai ‘drama queen’.

Setelah Raja pergi meninggalkannya di TPA, Arsy mengajak Dimas bicara. Dia meminta pria itu untuk tak lagi mengikutinya tanpa izin suaminya. Arsy berusaha menjaga perasaan Raja.

Kisah selengkapnya dari sinetron Aku Mencintaimu karena Allah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.45 WIB.*

