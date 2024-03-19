Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 20 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 20 Maret 2024 bercerita tentang anak buah Mujidin yang mulai beraksi untuk merampok emas Maesaroh.

Sayang, aksi tersebut kembali gagal karena anak buah Mujidin mengira Marni adalah Maesaroh. Di lain pihak, Mujidin bahagia bisa menempati rumah baru yang digratiskan Maesaroh padanya.

Pria tua itu semakin bahagia, ketika Maesaroh datang padanya dan meminta untuk didaftarkan investasi. Di lain pihak, Roy semakin curiga dengan Mujidin dan mulai memata-matai rumah barunya.

Sementara itu, Ical dan Marni yang tak terima dinasehati soal investasi Gus Mujidin terlibat adu mulut dengan Etty. Marni mengaku tak suka jika Marni menjelek-jelekkan investasi Gus Mujidin.