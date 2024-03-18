Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 19 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 19 Maret 2024. Dikisahkan Syamsul, Akbar, dan Etty menenangkan Laras yang syok karena uangnya digasak maling.

Di luar dugaan, pelaku perampokan yang Laras adalah Kardi. Dia membutuhkan uang untuk berinvestasi ke Gus Mujidin dan menggunakannya untuk operasi anaknya yang sakit usus buntu.

Gelagat Kardi tersebut membuat curiga Akbar dan Syamsul yang kemudian mengejarnya. Kardi akhirnya mengakui bahwa dan investasi tersebut merupakan hasil merampok uang Laras.

Mengetahui hal tersebut, Gus Mujidin kemudian menawarkan untuk membayarkan biaya operasi anak Kardi secara cuma-cuma. Aksi tersebut membuat warga semakin kagum kepada Gus Mujidin.

Di sisi lain, Maesaroh yang mulai tertarik dengan Gus Mujidin menyiapkan sebuah rumah untuk ditinggali pria tersebut secara gratis. Maesaroh meminta Yana untuk merahasiakan hal tersebut dari Roy.

Kelanjutan kisah Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah bisa Anda tonton selengkapnya di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 02.30 WIB.*

