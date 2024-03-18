Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Denny Sumargo Belum Jadi Mualaf meski Hafal Syahadat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:35 WIB
Alasan Denny Sumargo Belum Jadi Mualaf meski Hafal Syahadat
Alasan Denny Sumargo tak mualaf meski hafal syahadat (Foto: Instagram/sumargodenny)
JAKARTA - Denny Sumargo memberikan jawaban saat ditanya mengapa dia tidak kunjung menjadi mualaf meskipun sudah hafal dengan kalimat syahadat. Dalam podcast bersama Praz Teguh, suami dari Olivia Allan ini pun angkat bicara terkait pertanyaannya yang banyak dilayangkan padanya.

Diketahui, beberapa waktu belakangan ini Densu memang sering kali mengundang baintang tamu di podcastnya dan berhubungan dengan agama Islam. Hal itu membuat netizen pun menunggu-nunggu kapan bintang series Ellyas Pical akan masuk Islam.

"Beberapa waktu belakangan ini gue lihat lu sering membagikan konten tentang agama terutama Islam, kenapa tidak sekalian masuk aja (mualaf)?," tanya Praz Teguh di podcast PWK.

Mendengar pertanyaan Praz, pria 42 tahun ini mengaku hanya berusaha untuk menyebarkan kebaikan pada banyak orang seperti salah satu sifat Rasulullah.

Denny Sumargo

Alasan Denny Sumargo tak mualaf meski hafal syahadat (Foto: YouTube)

 

"Itu artinya gue berhasil memberikan dampak yang baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, itu menurut Rasulullah," jawab Densu.

"Jadi gue memberikan dampak kepada lu yang Islam untuk mempelajari agama lu dengan lebih baik, karena gue mengenal Islam itu dari leluhur gue. Islam itu selalu membawa kebaikan kemanapun dia pergi. Bukan menghentikan orang untuk meyakini sebuah keyakinan yang mereka pahami, terus kemudian diobrak-abrik, nggak gitu," sambungnya.

Lebih lanjut, Praz pun menduga bahwa Densu merupakan seorang Agnostik, hingga membuat sang aktor mengatakan jika semua agama yang ia pelajari selalu mengajarkan tentang kebaikan.

"Entah kenapa ya, gue merasa setiap agama itu punya nilai kebaikan di dalamnya, dan gue selalu merasa bahwa bukan agamanya yang harus perkarakan ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, tetapi yang diperkarakan itu adalah individu dan perbuatannya," paparnya.

Praz pun kembali meyakini Densu untuk segera menjadi mualaf. Namun, Densu mengaku masih menunggu datangnya hidayah, sampai ia benar-benar yakin untuk memeluk agama Islam.







