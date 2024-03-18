Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 18 Maret 2024

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |07:44 WIB
Sinopsis <i>Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah</i> Episode 18 Maret 2024
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 18 Maret 2024 bercerita tentang Gus Mujidin yang semakin populer. Banyak warga menghadiri kajiannya dan memilih investasi yang disarankannya.   

Pengikut Gus Mujidin tidak hanya warga Kebon Singkong, namun juga dari kampung lainnya. Mujidin senang karena uangnya semakin berlimpah. Yana kemudian menemui Mujidin dan siap bekerja untuknya lagi.

Hal itu membuat Gus Mujidin senang dan dia memberikan tugas pada Yana untuk membuat Maesaroh jatuh cinta padanya. Meski terkejut dengan tugas yang diberikan kepadanya, namun Yana tetap menjalankannya dengan memata-matai gerak-gerik Maesaroh.

Yana kemudian mengabari Gus Mujidin bahwa Maesaroh akan pergi ke bank. Pria itu kemudian bergegas mendatangi bank yang sama dan berencana membuat pertemuannya dengan Maesaroh seolah-olah sebuah kebetulan.

Halaman:
1 2
