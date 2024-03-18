Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 18 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 18 Maret 2024. Raja menuduh Arsy memiliki hubungan spesial dengan Dimas dan mempertanyakan alasan perempuan itu menerima pinangan pria lain.

Arsy yang merasa Raja salah paham pun bersumpah tidak memiliki hubungan dengan Dimas. Namun Raja tetap menolak untuk percaya dengan kata-kata Arsy dan memberi kebebasan untuk melanjutkan hubungannya dengan Dimas.

Kesalahpahaman tersebut semakin rumit karena Raja merancang double date dengan Rani serta Dimas dan Arsy. Hal itu dilakukan pria tersebut untuk mempercepat proses perceraian dengan Arsy.

Perlakuan Raja membuat Arsy sedih dan marah. Dia tak terima pria itu terus menerus mencurigai dirinya. Dia pun memperingatkan Raja tentang perjanjian mereka untuk menikah selama 100 hari.

Kisah lengkap Aku Mencintaimu karena Allah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.45 WIB.

