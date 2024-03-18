Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 17 Maret 2024

JAKARTA - Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Maret 2024 bercerita tentang Dimas yang terkejut mengetahui Arsy telah menikah dengan Raja. Dia marah saat tahu ternyata perempuan yang disukainya itu tak diperlakukan baik oleh sang suami.

Di sisi lain, Raja justru mengira hubungan Arsy dan Dimas lebih dari teman. Saat mendatangi makam Rama, Rani terlihat memaksa untuk mengantarkan Raja. Hal itu membuat Arsy meminta perempuan itu untuk keluar dari mobil suaminya.

Namun dengan sinis Rani menyebut Arsy tak berhak mengusirnya karena pernikahannya dengan Raja hanya sebuah kepura-puraan dan pria itu tak pernah mencintainya. Arsy yang mencoba tetap tenang, menarik Rani keluar dari mobil.

Di lain pihak, Raja justru menghardik Arsy dan membawa Rani yang pura-pura terluka ke sebuah klinik. Sikap sang suami yang lebih memilih perempuan lain membuat Arsy merasa terluka dan hancur.

Kisah lengkap Aku Mencintaimu karena Allah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari, pukul 18.40 WIB.*

(SIS)