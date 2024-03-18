Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 17 Maret 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |07:26 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 17 Maret 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Maret 2024 bercerita tentang Dimas yang terkejut mengetahui Arsy telah menikah dengan Raja. Dia marah saat tahu ternyata perempuan yang disukainya itu tak diperlakukan baik oleh sang suami. 

Di sisi lain, Raja justru mengira hubungan Arsy dan Dimas lebih dari teman. Saat mendatangi makam Rama, Rani terlihat memaksa untuk mengantarkan Raja. Hal itu membuat Arsy meminta perempuan itu untuk keluar dari mobil suaminya.

Namun dengan sinis Rani menyebut Arsy tak berhak mengusirnya karena pernikahannya dengan Raja hanya sebuah kepura-puraan dan pria itu tak pernah mencintainya. Arsy yang mencoba tetap tenang, menarik Rani keluar dari mobil.

Di lain pihak, Raja justru menghardik Arsy dan membawa Rani yang pura-pura terluka ke sebuah klinik. Sikap sang suami yang lebih memilih perempuan lain membuat Arsy merasa terluka dan hancur.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

Kisah lengkap Aku Mencintaimu karena Allah bisa Anda tonton di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari, pukul 18.40 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement