Sinopsis Film The Marksman

JAKARTA - Sinopsis film The Marksman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Marksman adalah film drama aksi Amerika Serikat tahun 2021 yang disutradarai oleh Robert Lorenz.

Alur ceritanya mengikuti seorang peternak yang pendiam dan mantan Marinir (Liam Neeson), yang tinggal di sebuah kota perbatasan Arizona, yang harus membantu seorang anak laki-laki muda (Jacob Perez) melarikan diri dari kartel narkoba Meksiko. Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba, dan Teresa Ruiz turut berperan dalam film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 39% berdasarkan 108 ulasan, dengan rating rata-rata 5,3/10.

Jim Hanson, seorang mantan Penembak Jitu Korps Marinir AS dan veteran Perang Vietnam yang duda, tinggal di perbatasan Arizona-Meksiko bersama anjingnya, Jackson. Sementara merawat peternakannya yang tertinggal pembayaran, ia melaporkan penyeberangan ilegal kepatrol perbatasan Amerika Serikat, di mana putri tirinya Sarah bekerja.

Suatu hari ia bertemu dengan Rosa dan putranya Miguel, warga negara Meksiko yang melarikan diri dari Mafia Meksiko. Ketika Hanson menelepon patroli perbatasan, geng kartel yang dipimpin oleh Mauricio mendekat dan terjadi baku tembak, di mana Hanson menembak dan membunuh saudara laki-laki Mauricio dan Rosa terluka parah. Sebelum meninggal, Rosa memberikan alamat keluarganya di Chicago kepada Hanson dan sebuah tas uang tunai, memohon padanya untuk membawa Miguel ke sana, yang akhirnya Hanson setujui dengan enggan.

Patroli perbatasan datang setelah kematian Rosa dan membawa Miguel. Salah satu anggota kartel datang dan mengaku sebagai kerabat Miguel. Hanson melihat mobil mereka dan membawa Miguel untuk pergi ke tempat yang aman. Sementara itu, geng tersebut memberi suap kepada petugas patroli yang korup untuk mendapatkan masuk ke Amerika Serikat, dan melakukan perburuan sendiri untuk mencari Miguel.

Setelah Hanson menggunakan kartu kreditnya untuk memperbaiki truknya, Mauricio melacak mereka ke Route 66 di Oklahoma. Namun perjalanan mereka terganggu ketika seorang petugas patroli menghentikan mereka dan meminta Hanson masuk ke mobil patroli menggunakan alasan penutup yang jelas. Petugas tersebut kemudian menelepon geng tersebut untuk menyerahkan Miguel, yang membuat Hanson curiga.