Sinopsis Film Jumanji: Welcome to the Jungle

JAKARTA - Sinopsis film Jumanji: Welcome to the Jungle akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jumanji: Welcome to the Jungle adalah sebuah film komedi petualangan fantasi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Jake Kasdan dari skenario yang ditulis oleh tim penulis Chris McKenna dan Erik Sommers, serta Scott Rosenberg dan Jeff Pinkner, berdasarkan cerita yang dikonsep oleh McKenna.

Film ini merupakan installment ketiga dalam seri film Jumanji dan sekuel dari Jumanji (1995). Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, dan Bobby Cannavale.

Cerita ini fokus pada sekelompok remaja yang menemukan Jumanji, yang sekarang berubah menjadi permainan video dua puluh dua tahun setelah peristiwa film tahun 1995. Mereka menemukan diri mereka terperangkap di dalam permainan sebagai sekelompok avatar dewasa, berusaha untuk menyelesaikan sebuah misi berbahaya bersama seorang pemain lain yang telah terperangkap sejak tahun 1996.

Pada tahun 1996, remaja Brantford, New Hampshire, Alex Vreeke menerima Jumanji, yang sebelumnya dibuang oleh Alan Parrish dan Sarah Whittle pada tahun 1969, dari ayahnya, yang menemukannya di pantai. Namun, karena melihat bahwa itu adalah permainan papan dan bukan permainan video, ia mengabaikannya. Kemudian malam itu, Alex menemukan bahwa Jumanji telah berubah menjadi kartu permainan video. Memilih untuk memainkannya, ia terhisap ke dalam permainan, menghilang dari dunia nyata sementara waktu terus berlalu.

Dua puluh satu tahun kemudian, empat siswa SMA Brantford – Spencer Gilpin yang canggung, Anthony "Fridge" Johnson yang atletis, Bethany Walker yang ceroboh, dan Martha Kaply yang sinis – mendapat hukuman denda. Fridge dan Spencer tertangkap curang, sementara Bethany dan Martha tidak menghormati guru mereka.

Fridge menemukan permainan video yang dibuang oleh Alex. Setelah memulainya, kelompok tersebut terhisap ke dalam Jumanji, mendarat di hutan sebagai avatar yang mereka pilih – Spencer sebagai arkeolog berotot Dr. Xander "Smolder" Bravestone, Fridge sebagai zoolog Franklin "Mouse" Finbar, Bethany sebagai pria gemuk yang kartografer dan paleontolog Professor Sheldon "Shelly" Oberon, dan Martha sebagai ahli seni bela diri seksi Ruby Roundhouse. Tiga tanda pada lengan mereka menunjukkan nyawa mereka di dalam permainan, membuat mereka takut bahwa jika mereka kehilangan semua tiga nyawa itu, mereka akan benar-benar mati.

Tujuan kelompok ini adalah untuk mengakhiri kutukan pada Jumanji, yang disebabkan oleh arkeolog korup Professor Van Pelt setelah ia mencuri permata magis bernama "Jaguar's Eye" dan mengendalikan hewan-hewan hutan. Mereka harus mengembalikan permata itu ke kuil dan memanggil "Jumanji!" untuk mengangkat kutukan dan keluar dari permainan.

