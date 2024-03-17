Sinopsis Film Monkey Man, Film Karya Dev Patel yang Syuting di Indonesia

JAKARTA - Indonesia tengah dihebohkan dengan film aksi Monkey Man. Film yang digarap aktor berdarah India, Dev Patel ini rupanya syuting di Batam, Indonesia.

Tak cuma syuting di Tanah Air, film ini juga menggandeng sejumlah kru dari Indonesia. Dev Patel, selaku sutradara film ini menggaet aktor-aktor stunts asal Batam, Indonesia untuk berperan dalam filmnya.

Tak cuma menjadi sutradara, Dev Patel juga ikut bermain di film Monkey Man ini. Bintang film Slumdog Millionaire ini juga menggandeng beberapa bintang Bollywood seperti Sobhita Dhulipala, Sikander Kher dan masih banyak lagi.

Film Monkey Man sendiri terinspirasi oleh legenda Hanuman, sebuah ikon yang mewujudkan kekuatan dan keberanian. Dev Patel memerankan karakter Kid, seorang pemuda anonim yang menjalani kehidupan sederhana di sebuah klub pertarungan bawah tanah.

Kid selalu mengenakan topeng gorila saat bertarung di klub tersebut. Ia dipukuli hingga berdarah-darah oleh petarung yang lebih populer demi mendapatkan uang.

Setelah bertahun-tahun menahan amarah, Kid menemukan cara untuk menyusup ke kantong elit kota yang jahat. Ketika trauma masa kecilnya memuncak, secara misterius ia melancarkan rencana pembalasan yang eksplosif untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang mengambil segalanya darinya.

Ia juga berencana membalaskan dendam pada para pemimpin korup yang membunuh ibunya. Ia mencari pemimpin itu yang menjadikan masyarakat miskin sebagai korban.

