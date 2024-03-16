Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Primal, Perburuan Mematikan Nicolas Cage

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |22:31 WIB
Sinopsis Film Primal, Perburuan Mematikan Nicolas Cage
Sinopsis Film Primal (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Primal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Primal adalah sebuah film aksi-thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Nick Powell dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, LaMonica Garrett, dan Michael Imperioli. Film ini difilmkan di Puerto Rico dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 8 November 2019.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Primal mendapat peringkat persetujuan 37%, berdasarkan 46 ulasan.

Sinopsis Film Primal

Frank Walsh adalah pemburu hewan besar yang terampil dan mengkhususkan diri dalam spesies langka dan berbahaya. Dia baru-baru ini berhasil menangkap seekor jaguar putih yang sangat langka di hutan hujan Brazil dengan cara melumpuhkannya secara ilegal sambil duduk di atas sebuah platform kayu tinggi di atas pohon.

Sinopsis Film Primal, Perburuan Mematikan Nicolas Cage

Asistennya menolak untuk membantunya memindahkan hewan tersebut karena kepercayaan lokal. Sekarang ia berharap dapat menjualnya ke kebun binatang dengan harga mahal. Frank memesan sebuah kapal kontainer untuk mengirimkan jaguar beserta hewan lainnya ke Amerika Serikat.

Namun, US Marshals juga membutuhkan kapal tersebut untuk mengangkut seorang pembunuh politik terkenal dan mantan anggota pasukan khusus, Richard Loffler, yang diekstradisi untuk diadili. Loffler tidak dapat diangkut dengan pesawat karena ia mengalami kejang yang berkaitan dengan tekanan udara.

Ia terikat ke kursi di dalam sebuah kandang. Letnan Angkatan Laut Dr. Ellen Taylor adalah dokter yang bertanggung jawab atas kebutuhan medis Loffler. Walsh dan Taylor berbenturan pendapat karena Taylor menganggap Walsh sombong dan tidak jujur dan mengatakannya kepada Walsh.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement