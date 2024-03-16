Sinopsis Film Primal, Perburuan Mematikan Nicolas Cage

JAKARTA - Sinopsis film Primal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Primal adalah sebuah film aksi-thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Nick Powell dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, LaMonica Garrett, dan Michael Imperioli. Film ini difilmkan di Puerto Rico dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 8 November 2019.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Primal mendapat peringkat persetujuan 37%, berdasarkan 46 ulasan.

Sinopsis Film Primal

Frank Walsh adalah pemburu hewan besar yang terampil dan mengkhususkan diri dalam spesies langka dan berbahaya. Dia baru-baru ini berhasil menangkap seekor jaguar putih yang sangat langka di hutan hujan Brazil dengan cara melumpuhkannya secara ilegal sambil duduk di atas sebuah platform kayu tinggi di atas pohon.

Asistennya menolak untuk membantunya memindahkan hewan tersebut karena kepercayaan lokal. Sekarang ia berharap dapat menjualnya ke kebun binatang dengan harga mahal. Frank memesan sebuah kapal kontainer untuk mengirimkan jaguar beserta hewan lainnya ke Amerika Serikat.

Namun, US Marshals juga membutuhkan kapal tersebut untuk mengangkut seorang pembunuh politik terkenal dan mantan anggota pasukan khusus, Richard Loffler, yang diekstradisi untuk diadili. Loffler tidak dapat diangkut dengan pesawat karena ia mengalami kejang yang berkaitan dengan tekanan udara.

Ia terikat ke kursi di dalam sebuah kandang. Letnan Angkatan Laut Dr. Ellen Taylor adalah dokter yang bertanggung jawab atas kebutuhan medis Loffler. Walsh dan Taylor berbenturan pendapat karena Taylor menganggap Walsh sombong dan tidak jujur dan mengatakannya kepada Walsh.

