Sinopsis Film Way Down (The Vault)

JAKARTA - Sinopsis film Way Down alias The Vault akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Vault, yang berjudul Way Down di berbagai wilayah, adalah sebuah film aksi perampokan Spanyol tahun 2021 yang disutradarai oleh Jaume Balagueró.

Film ini dibintangi oleh Freddie Highmore, Àstrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham, Luis Tosar, Axel Stein, José Coronado, dan Famke Janssen. Ceritanya memiliki kemiripan dengan Proyek Black Swan yang ditemukan kembali pada tahun 2007 oleh Odyssey Marine Exploration, sebuah perusahaan penyelamatan laut swasta, tetapi kemudian diserahkan kepada Spanyol setelah 5 tahun pertarungan hukum.

Sinopsis Way Down alias The Vault

Thom adalah mahasiswa teknik yang berbakat di Universitas Cambridge yang dicari oleh perekrut dari beberapa perusahaan minyak besar, yang semuanya menawarkan gaji dan fasilitas pekerjaan yang semakin kaya jika ia setuju untuk bekerja untuk mereka. Thom menolak tawaran tersebut, kemudian menjelaskan kepada ayahnya yang bekerja di industri minyak bahwa ia tidak menginginkan kehidupan karier yang akan membawanya ke industri minyak. Selama percakapan ini, ia menerima pesan teks anonim dari seseorang yang mengamatinya di restoran dan memberitahunya untuk bertemu di klub.

Ia pergi ke lokasi yang diinstruksikan dan bertemu dengan seorang wanita bernama Lorraine, yang kemudian memperkenalkannya kepada Walter, pemilik perusahaan penyelamatan yang telah mengambil kembali harta karun besar yang dikenal sebagai "harta karun Guadalupe" tetapi disita oleh pemerintah Spanyol karena perusahaan Walter tidak secara sah melakukan penyelamatan di lokasi tersebut.

Walter telah menyusun tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai keterampilan termasuk Lorraine, seorang penipu; Simon, seorang ahli logistik; Klaus, seorang peretas komputer; dan James, mitra lama Walter dalam mencari harta karun. Walter membutuhkan kejeniusan teknik Thom untuk membantu mereka membobol brankas yang menyimpan harta karun yang disita di dalam Bank of Spain. Thom setuju untuk membantu dan bergabung dengan mereka di Madrid selama Piala Dunia 2010 saat Spanyol bersaing untuk memenangkan gelar juara. Dengan memanfaatkan suara kerumunan dari banyak penggemar yang berkumpul di kota untuk menonton pertandingan sebagai penyamaran, mereka mengamati bank tersebut dan menemukan bahwa brankas tersebut berada di atas timbangan raksasa di bawah sebuah waduk besar. Jika berat di atas timbangan itu berfluktuasi sedikit saja, brankas itu akan terendam air, menenggelamkan siapapun yang masuk ke dalamnya.

Mereka perlu menemukan solusi sebelum pertandingan final, setelah itu kerumunan akan berpisah, Thom kemudian menemukan bahwa mereka dapat mengalahkan timbangan dengan membekukannya dengan 500 liter nitrogen, melambatkan mekanisme timbangan tersebut sehingga tidak akan mendeteksi kehadiran mereka dan memicu banjir saat mereka mengambil harta karun.

Mereka melanjutkan rencana mereka, dengan Simon berhasil membekukan timbangan di bawah lantai brankas sementara Thom, Lorraine, dan James berbahaya masuk ke dalam. Rencana Thom berhasil tetapi timbangan mulai mencair lebih cepat dari yang diharapkan, sehingga ketiganya bergegas mencari item di dalam kontainer yang mereka cari: koleksi tiga koin dari Sir Francis Drake yang menjelaskan tempat untuk menemukan harta karunnya yang besar.