Makna 12 Pocong dan Ular di Poster Film Siksa Kubur

JAKARTA - Poster resmi dari film horor religi Siksa Kubur resmi dirilis. Kengerian sudah kental terasa saat melihat poster yang menampilkan gambar 12 pocong yang membentuk tengkorak kepala manusia serta ular yang melilit di bagian bawah hingga tulisan "ANDA AKAN PERCAYA".

Joko Anwar selaku sutradara pun mengungkap bahwa ada makna khusus dibalik elemen-elemen yang muncul dalam poster tersebut.

"Setiap membuat poster saya tidak pernah tidak ada artinya. Ada sebagian arti yang bisa kita buka sekarang," kata Joko Anwar dalam konferensi pers Siksa Kubur di Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).

Secara keseluruhan, poster tersebut menjadi pengingat bahwa setiap orang tanpa terkecuali, akan meninggal dunia dan kembali ke tanah. Jabatan setinggi apapun, harta sebanyak apapun, tak bisa menghalangi kenyataan itu.

"Secara harfiah setiap orang, sebanyak apa pun yang

dia miliki, kalau dia meninggal akan kembali ke tanah bagi yang beragama Islam, Kristen, seperti itu dan juga agama-agama lain," sambungnya.

Sementara terkait jumlah 12 pocong di poster, Joko Anwar tak ingin mengungkapkannya secara langsung. Dia ingin penonton mencari sendiri jawabannya saat menyaksikan filmnya.

"Kenapa jumlah pocong segitu mungkin nanti ketika ditonton filmnya bisa dikulik-kulik lagi," ujarnya.

Kemunculan ular dalam poster itu juga memiliki makna yang cukup mengerikan dimana berkaitan dengan kehidupan alam kubur.

"Kenapa ular? Ini ular bukan sembarang ular. Coba cari di Google ini ular namanya Sajaul Al-Aqra," ungkapnya.

Sajaul Al-Aqra ternyata sebutan untuk ular mengerikan yang menjadi teman di alam kubur. Ular berwajah iblis ini diperintahkan Allah SWT untuk menyiksa orang-orang muslim yang melalaikan salat.

'Anda Akan Percaya' tak diungkap secara gamblang oleh Joko Anwar. Namun, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, Joko Anwar ingin penonton percaya siksa kubur nyata adanya, termasuk bagi mereka yang selama ini masih mempertanyakan ada atau tidaknya siksa kubur.

Alih-alih sekadar menyuguhkan jumpscare yang menakuti penonton dan adegan sadis yang mengerikan, Siksa Kubur justru akan menghantui penonton dengan mengingatkan akan kehidupan mereka sendiri. Apapun yang telah dilakukan, seluruhnya harus dipertanggungjawabkan.

Siksa Kubur yang akan tayang di momen Lebaran ini kian istimewa lantaran bertabur bintang dimana berisi para aktor dan aktris yang seringkali membintangi film box office dan peraih nominasi hinga memboyong Piala Citra FFI seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Fachri Albar, Arswendy Bening Swara, dan yang lainnya.

Satu lagi aktris yang didapuk sebagai bintang utama, Faradina Mufti yang disebut Joko Anwar sebagai 'muse'-nya yang baru, sosok yang menginspirasi, seperti yang ditemukannya dalam diri Tara Basro, Asmara Abigail dan Fachri Albar. Faradina Mufti sebelumnya bekerja sama dengan Joko Anwar di film “Perempuan Tanah Jahanam”.

