Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Joko Anwar Unggah Poster Film Terbarunya Siksa Kubur, Segera Tayang di Bioskop

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |06:33 WIB
Joko Anwar Unggah Poster Film Terbarunya <i>Siksa Kubur</i>, Segera Tayang di Bioskop
Joko Anwar unggah poster film terbarunya 'Siksa Kubur' (Foto: Instagram/jokoanwar)
A
A
A

JAKARTA - Sutradara Joko Anwar secara resmi mengumumkan bahwa film terbarunya 'Siksa Kubur' akan segera tayang di bioskop. Pengumuman tersebut dibagikan olehnya melalui teaser poster di akun X.

Dalam poster tersebut, Joko Anwar menampilkan sebuah kuburan yang ditinggalkan oleh para pelayatnya.

“Siapapun kamu di dunia, tujuh langkah pengantar meninggalkanmu kamu harus bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Jika gagal, akan datang kepadamu Siksa Kubur," tulisan dalam poster dikutip pada Senin, 29 Januari 2024.

Tak cuma itu melalui caption, Joko Anwar mengingatkan setiap orang bahwa siksaan di alam kubur bakal datang kepada siapa pun terlepas dari apa yang dikerjakan semasa hidupnya.

Siksa Kubur

Joko Anwar unggah poster film terbarunya 'Siksa Kubur' (Foto: X/jokoanwar)

"Apapun yang kita lakukan sekarang: belajar, bekerja, berjualan, berkampanye, menipu rakyat, korupsi, semua itu bisa jadi hal terakhir yang kita lakukan. Karena mungkin saja, kita akan tiba-tiba bangun dan sadar sudah ada di bawah sana," sambungnya.

"Inilah poster teaser dari SIKSA KUBUR. Dari Joko Anwar (penulis dan sutradara film Pengabdi Setan, Pintu Terlarang, dan Perempuan Tanah Jahanam)," tambahnya.

Meski telah mengunggah teaser poster, Joko Anwar belum mengkonfirmasi soal kapan film barunya itu tayang. Namun dia sedikit menyebut bahwa film barunya akan tayang di waktu yang tepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122591/joko_anwar-2zfS_large.jpg
Biodata Joko Anwar, Sutradara Kawakan yang Kritik Terpilihanya Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088501/joko_anwar-P4jO_large.jpg
Joko Anwar Tertarik dengan Rumah Murah Bernuansa Horor, Jadi Lokasi Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052816/joko_anwar-LCZT_large.jpg
Joko Anwar Bagikan Momen Haru saat Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Depan Gedung DPR/MPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/206/3051160/joko_anwar-W2OX_large.jpg
Produser Film Gunakan Kasus PPDS Undip untuk Promosi, Joko Anwar: Tak Beretika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/206/3023381/joko-anwar-sumringah-seriesnya-populer-amerika-serikat-cQ08dCNdwj.jpg
Joko Anwar Sumringah Seriesnya Populer Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/206/3022410/joko-anwar-gandeng-3-sutradara-muda-garap-series-nightmares-and-daydreams-PSLwG3qDRL.jpg
Joko Anwar Gandeng 3 Sutradara Muda Garap Series Nightmares and Daydreams
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement