Joko Anwar Unggah Poster Film Terbarunya Siksa Kubur, Segera Tayang di Bioskop

JAKARTA - Sutradara Joko Anwar secara resmi mengumumkan bahwa film terbarunya 'Siksa Kubur' akan segera tayang di bioskop. Pengumuman tersebut dibagikan olehnya melalui teaser poster di akun X.

Dalam poster tersebut, Joko Anwar menampilkan sebuah kuburan yang ditinggalkan oleh para pelayatnya.

“Siapapun kamu di dunia, tujuh langkah pengantar meninggalkanmu kamu harus bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Jika gagal, akan datang kepadamu Siksa Kubur," tulisan dalam poster dikutip pada Senin, 29 Januari 2024.

Tak cuma itu melalui caption, Joko Anwar mengingatkan setiap orang bahwa siksaan di alam kubur bakal datang kepada siapa pun terlepas dari apa yang dikerjakan semasa hidupnya.

Joko Anwar unggah poster film terbarunya 'Siksa Kubur' (Foto: X/jokoanwar)

"Apapun yang kita lakukan sekarang: belajar, bekerja, berjualan, berkampanye, menipu rakyat, korupsi, semua itu bisa jadi hal terakhir yang kita lakukan. Karena mungkin saja, kita akan tiba-tiba bangun dan sadar sudah ada di bawah sana," sambungnya.

"Inilah poster teaser dari SIKSA KUBUR. Dari Joko Anwar (penulis dan sutradara film Pengabdi Setan, Pintu Terlarang, dan Perempuan Tanah Jahanam)," tambahnya.

Meski telah mengunggah teaser poster, Joko Anwar belum mengkonfirmasi soal kapan film barunya itu tayang. Namun dia sedikit menyebut bahwa film barunya akan tayang di waktu yang tepat.