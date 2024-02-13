Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Windah Basudara Ikut Komentari Film Dirty Vote, Bisa Jadi Bahan Pembelajaran

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |13:47 WIB
Windah Basudara komentari film Dirty Vote (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Dirty Vote mencuri banyak perhatian. Film ini mengupas tuntas beberapa desain kecurangan yang kemungkinan akan terjadi pada Pemilu 2024.

Bahkan banyak artis dan juga influencer yang ikut mengomentari film ini, salah satunya yaitu YouTuber Windah Basudara yang turut memberikan reaksinya terhadap film ini.

Windah mengungkap bahwa film Dirty Vote akan dimaknai secara berbeda-beda oleh masyarakat. Jika film ini ditonton oleh orang-orang yang fanatik, maka bisa jadi bahaya dan menimbulkan pertentangan.

Windah Basudara Ikut Komentari Film Dirty Vote, Bisa Jadi Bahan Pembelajaran

“Fanatik-fanatik nonton film seperti ini bisa bahaya guys. Kan kita masih ada yang punya akal sehat, masih bisa rasional. Kita memilih based on research, history, dan juga pembelajaran. Kita belajar dan kulik historynya,” ujar Windah dalam unggahan video di kanal Youtube Brando Chill & Games, dikutip Okezone, Selasa (13/2/2024).

Di sisi lain adapun orang-orang yang telah melakukan riset secara mendalam terkait masa lalu dan juga mempelajari ketiga pasangan calon sebelum memilih pada hari Pemilu 14 Februari nanti.

Windah mengatakan kalau dirinya tak terlibat sama sekali dalam video tersebut dan hanya memberikan perspektif pribadinya saat pertama kali menontonnya.

“Tapi kan ada orang yang gak peduli soal history, pasti mereka akan fanatis. Nah orang-orang ini kalau menonton video ini bisa ke-trigger gitu,” jelasnya.

