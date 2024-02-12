Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kunto Aji Heran Film Dokumenter Dirty Vote Disebut Fitnah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:01 WIB
Kunto Aji Heran Film Dokumenter Dirty Vote Disebut Fitnah
Kunto Aji heran film Dirty Vote disebut fitnah (foto: IG Dirty Vote)
JAKARTA - Kunto Aji ikut mengomentari film dokumenter Dirty Vote. Film garapan sutradara Dandhy Laksono itu memang tengah menjadi topik pembicaraan hangat.

Sebab film dokumenter itu menerangkan secara data terkait dugaan-dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Lewat cuitannya di akun X pribadinya, Kunto Aji justru merasa heran dengan pendapatan yang menyebutkan bahwa informasi yang dimuat dalam film tersebut fitnah.

Kunto Aji Heran Film Dokumenter Dirty Vote Disebut Fitnah

"Dirty vote dibilang fitnah. Fitnah dari mana orang ini kliping berita yang dijelaskan orang-orang ahli sesuai bidangnya," tulis Kunto Aji dikutip dark X @kuntoajiw, Senin (12/2/2024).

"Coba ngebantu penonton ngerangkai informasi aja," tambahnya.

Cuitan pelantun Rehat itu sudah dilihat sebanyak 1,7 juta kali dan di retweet sebanyak 23 ribu. Sejumlah netizen juga tampaknya setuju dengan opini sang penyanyi.

"Ya sudah lah, mau negara ini bagaimana ya liat saja rakyatnya diberi fakta seterang ini tak mau sadar," kata akun @juli***.

"Wkwkwk kena tsunami fakta makanya dibilang fitnah," celetuk @ilan***.

"Exactly, ini hanya rangkuman informasi yang kesemuanya bisa diakses melalui media online yang tersedia di internet," tambah @raha***.

