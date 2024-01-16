Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Boris Bokir Cerita Serunya Syuting Film Agak Laen

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |01:00 WIB
Boris Bokir Cerita Serunya Syuting Film Agak Laen
Boris Bokir cerita serunya syuting film Agak Laen (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Komika Boris Bokir, Indra Jegel, Bene Dion, dan Oki Rengga kompak main film dalam satu judul yang sama yakni Agak Laen.

Menariknya, proses syuting film yang dilakukan pada September 2023 itu ternyata hanya memakan waktu yang cukup singkat.

“18 hari proses syuting ya, tapi kalau dihitung sama break libur jadi mungkin 22 atau 23 hari,” ujar Boris Bokir, dalam program Guest Star, di Okezone TV.

Boris Bokir Cerita Serunya Ternyata Syuting Film Agak Laen

“Syutingnya cepet tapi pra produksinya banyak. Salah satunya proses readingnya yang panjang. Proses readingnya itu sampai 3 minggu lebih,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Rumah produksi IMAJINARI meluncurkan film komedi Agak Laen yang diangkat dari IP Podcast ternama.

Komika Muhadkly Acho didapuk sebagai sutradara dan penulis skenario. Film ‘Agak Laen’ akan menjadi produksi ketiga IMAJINARI setelah sebelumnya merilis film sukses Ngeri Ngeri Sedap dan akan tayang Jatuh Cinta Seperti Di Film-Film.

 BACA JUGA:

