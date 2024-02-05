6 Film Terbaik Fesbul 2023 Hadiri Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2024

JAKARTA - Festival Film Bulanan (Fesbul) mengukuhkan komitmennya sebagai wadah distribusi yang memajukan karya-karya film pendek lokal ke tingkat internasional.

Setelah partisipasi di Cannes Film Market 2023 lalu, tahun ini Fesbul memberikan apresiasi kepada para pemenang Festival Film Bulanan 2023 dengan memfasilitasi keikutsertaan di Film Market Clermont-Ferrand International Short Film Festival yang berlangsung pada 2-13 Februari 2024.

Film-film yang turut serta dalam pasar film ini antara lain “Basri & Salma in A Never-Ending Comedy”, “Pepadu”, “Sailum: Song of The Rustling Leaves”, “Romansa Di Balik Pagar Akal”, “Facticity”, dan “Where The Wild Frangipanis Grow”.

Atas keikutsertaan ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, pun memberikan selamat kepada para pemenang Fesbul 2023, "Selamat kepada para pemenang, semoga partisipasi di film market Festival Clermont-Ferrand bisa membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pihak bertaraf internasional”, ujarnya.

Sebagai bentuk keberlanjutan dan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap subsektor film khususnya film pendek, Fesbul 2024 hadir dengan wajah baru dan menyajikan serangkaian program inovatif.

Lebih lanjut disampaikan Menparekraf, “Festival film pendek ini digelar setiap bulan dengan harapan bisa memberikan dampak sosial yang merata sehingga menjadi program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Selain itu, bisa menjadi pemicu untuk menghidupkan ekosistem perfilman yang mendukung ekonomi hijau, menciptakan peluang usaha, dan lapangan kerja. Terbukti dalam satu kali produksi film pendek, bisa melibatkan setidaknya 30 tenaga kreatif”, kata Sandiaga.

Program utama Fesbul adalah seleksi film bulanan yang berlangsung dari Februari hingga November dengan sistem zonasi. Fesbul 2024 juga menghadirkan program lokakarya di 10 kota di Indonesia yang dimentori oleh para pelaku perfilman nasional.