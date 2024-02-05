Sinopsis Film Mad Max: Fury Road, Perang Apokalips Umat Manusia

JAKARTA - Sinopsis film Mad Max: Fury Road akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mad Max: Fury Road adalah film aksi pasca-apokaliptik Australia tahun 2015 yang ditulis, diproduksi bersama, dan disutradarai oleh George Miller.

Film ini dibintangi oleh Tom Hardy dan Charlize Theron, dengan Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz, Abbey Lee, dan Courtney Eaton sebagai pemeran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 97% dari 437 ulasan kritikus bersifat positif, dengan rata-rata rating 8.60/10.

Sinopsis Film Mad Max: Fury Road

Max Rockatansky, seorang survivor yang dihantui oleh kenangan akan semua orang yang gagal dilindunginya, ditangkap dan dibawa ke Citadel milik warlord Immortan Joe. Di sana, Max dipenjara dan digunakan sebagai "kantong darah" untuk Nux, seorang War Boy yang sakit.

Sementara itu, Imperator Furiosa, salah satu letnan Joe, dikirim dalam "War Rig" berlapis baja untuk melakukan pertukaran hasil pertanian dengan bahan bakar dan amunisi bersama dua sekutu Joe, Bullet Farmer dan People Eater. Ketika Joe menyadari bahwa lima istri miliknya melarikan diri dengan Rig, dia memimpin pasukannya untuk mengejar Furiosa, meminta bantuan Gas Town dan Bullet Farm.

Nux bergabung dalam pengejaran dengan Max terikat di mobilnya, dan pertempuran sengit pun terjadi. Furiosa mengemudi ke dalam badai pasir dan kehilangan semua pengejarannya, kecuali Nux, yang mencoba mengorbankan dirinya untuk meledakkan Rig. Max membebaskan dirinya dan menahan Nux, sementara Furiosa menghancurkan mobil mereka.

Setelah badai pasir, Max menemukan Furiosa sedang memperbaiki Rig, ditemani istri-istri Joe: Toast, Capable, the Dag, Cheedo, dan Angharad, yang sedang hamil besar dengan anak Joe. Max mencoba mencuri Rig, tetapi dia tidak tahu kode untuk melewati kill switch, jadi dengan enggan ia bergabung dengan Furiosa dan istri-istri tersebut. Nux naik ke Rig saat mereka pergi dan mencoba membunuh Furiosa. Dia dikalahkan dan dilemparkan keluar, dan pasukan Joe mengangkatnya saat mereka lewat.

Furiosa mengemudi melalui sebuah kanion yang dikuasai oleh geng motor, setelah mengatur pertukaran bahan bakar untuk melewati tempat itu dengan aman, tetapi geng tersebut berbalik melawannya saat mereka melihat pasukan mendekat, memaksa Furiosa untuk melarikan diri.

Para biker meledakkan dinding kanion untuk menghalangi Joe dan kemudian mengejar Rig sementara Max dan Furiosa bertahan. Joe mengemudi melewati blokade dengan truk monster dan mengejar Rig, memungkinkan Nux naik dan menyerang Furiosa lagi, tetapi dia terjatuh sebelum mencapai kabin. Sementara membantu Max, Angharad jatuh dari Rig dan tewas ditabrak oleh Joe, yang sementara itu menghentikan pengejarannya.