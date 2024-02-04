Sinopsis Film The Humanity Bureau, Pertentangan Kelas di Masa Depan

JAKARTA - Sinopsis film The Humanity Bureau akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Humanity Bureau adalah film thriller fiksi ilmiah Kanada tahun 2018 yang disutradarai oleh Rob W. King dan ditulis oleh Dave Schultz. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Sarah Lind, Hugh Dillon, dan Jakob Davies.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan delapan ulasan.

Sinopsis Film The Humanity Bureau

Di masa depan, perang, perubahan iklim, dan agenda politik telah merampas Amerika dari sumber dayanya. Sebuah lembaga bernama "the Humanity Bureau" memastikan warganya efisien. Warga yang dianggap tidak efisien dideportasi ke sebuah kota bernama New Eden.

Noah Kross adalah seorang agen dari Humanity Bureau yang mengelola deportasi Chester Hills, seorang mantan gubernur Colorado yang kini hidup dalam kesengsaraan. Ketika ditanya mengapa ia memilih tinggal dalam kehancuran daripada direlokasi ke New Eden, ia mengatakan bahwa ia tahu "kebenaran". Chester melepaskan tembakan senapan pada Kross dan manajer hotel; Kross membunuhnya dalam pembelaan diri.

Kross mengevaluasi seorang ibu tunggal, Rachel Weller, dan putranya, Lucas. Meskipun tampak kesulitan, mereka ingin tetap tinggal daripada pergi ke New Eden. Dengan bantuan temannya, Agen Porter, ia menunda mengirim laporan agar anak itu bisa tampil dalam pertunjukan musik esok hari; Kross dengan senang hati mengingat saat memancing di Kanada sebagai seorang anak dan ingin Lucas memiliki kenangan positif dari pertunjukannya.

Tindakan insubordinasi kecil ini membuat Biro marah dan menarik perhatian atasan Kross, Adam, yang menempatkannya di bawah penyelidikan. Ketidaksetujuan Rachel terhadap relokasi dan "kebenaran" yang diakui oleh Chester mendorong Kross untuk menyelidiki New Eden. Seorang kontraktor pertahanan yang bekerja untuk biro memberikan Kross sebuah kartu memori.

Hari berikutnya, Kross menghadiri pertunjukan musik Lucas dan bermalam bersama mereka. Ketika bangun keesokan pagi, ia melihat Biro datang dan bergegas masuk untuk mendapatkan Rachel dan Lucas.

Rachel dipegang sebagai sandera oleh Adam. Lucas menembak Adam di mata dengan senapan peluru tajam dan mereka berhasil melarikan diri. Mereka pergi ke pompa bensin; Kross tidak dapat membeli bensin karena kartunya telah dibatalkan. Kross menuntut bensin dengan senjata. Ketika pemilik bertanya apakah Kross adalah seorang kepala keluarga, ia mengatakan bahwa ia "berusaha menjadi". Pemilik membantu dalam pelarian mereka dengan menabrakkan truknya ke kendaraan Biro yang mengejar Kross.

Kembali di Biro, Adam dimarahi karena gagal menghentikan Kross. Direktur Biro membuka paket yang berisi debu di depannya dan menunjukkan kepada Adam sebatang gigi anak kecil, memperingatkannya bahwa jika ia gagal lagi, ia akan berakhir di New Eden, yang terungkap sebagai kamp pemusnahan di mana warga tidak produktif diinkinerasi. Kross telah mengetahui kebenaran dan berusaha menyelamatkan Lucas dan Rachel.