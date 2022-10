JAKARTA - Nama Indra Jegel kini semakin melambung di dunia perfilman Tanah Air. Tahun ini saja, ia sudah membintangi tiga film populer yakni Ngeri Ngeri Sedap, Miracle In Cell No 7, dan Until Tommorow.

Aktif bermain film, tak lantas membuat Indra lupa dengan stand up comedy yang telah membesarkan namanya. Apapun yang terjadi, dia tak mau melepas identitas dirinya sebagai komika.

“Aku kalau ditanya aktor sama stand up comedy. Ya aku pilih stand up karena apapun ceritanya aku berangkat dari situ,” ujar Indra Jegel saat ditemui di Duren Tiga, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Lebih lanjut, komika 32 tahun itu mengaku bahwa tujuan awalnya dia merantau dari Medan, Sumatera Utara, memang untuk menjadi komika.

"Aku merantau dari sana karena itu. Jadi stand up comedy tetap diri aku,” terang Indra Jegel.

Pemilik nama asli Indra Gunawan ini kemudian menjawab tentang anggapan dirinya bermain di banyak film. Menurutnya, ini hanya kebetulan karena film yang dibintanginya dirilis dalam waktu yang berdekatan. Hal itu lah yang membuat wajahnya terkesan sering muncul di layar lebar belakangan ini. Tetapi untuk saat ini, Indra memastikan belum ada proyek film lagi dalam waktu dekat. "Kemarin syutingnya sebelum pandemi terus tayang kok bareng ya. Jadi bukan filmnya yang banyak. Ini aja enggak ada lagi film aku,” tuturnya. BACA JUGA:Roasting Kasus KDRT Lesti Kejora, Nikita Mirzani: Deddy Corbuzier Sama Aja Kayak Baim Wong BACA JUGA:Deddy Corbuzier Dicibir Netizen Gara-Gara Dinilai Roasting Kasus KDRT Lesti Kejora