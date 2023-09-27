Advertisement
Menang Anukom 2023, Indra Jegel Sebut Ada Peran Surya Insomnia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |00:01 WIB
Indra Jegel menang Anukom 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komika Indra Jegel terpilih menjadi pemenang untuk kategori Komedian Sedang Naik Daun Terpilih dan Terfavorit dalam malam Anugerah Komedian Indonesia 2023.

Dalam pidato kemenangannya, Indra Jegel berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya. Khususnya kepada komedian Surya Insomnia yang memiliki peran di balik kariernya.

"Sebenarnya untuk partner saya abang saya Surya insomnia, karena tidak dipungkiri bahwa beberapa tahun belakangan ini dia jadi partner saya," kata Indra Jegel di atas panggung malam Anugerah Komedian Indonesia 2023, Rabu (27/9/2023).

Pemain film Ngeri-Ngeri Sedap ini bahkan mendapatkan banyak insight dari Surya Insomnia, hingga akhirnya bisa mendapatkan penghargaan tersebut.

"Dan banyak sekali insight yang dapat dari dia, terima kasih untuk senior terima kasih banyak untuk komika dan komedian yang ada di seluruh Indonesia," pungkas Indra Jegel.

Halaman:
1 2
