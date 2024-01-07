Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bima S Episode Rahasia Hanya di MNCTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |08:30 WIB
Bima S Episode Rahasia Hanya di MNCTV
Bima S (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Ada apa yang lebih seru daripada menghabiskan hari Minggu bersama keluarga dan teman sambil menonton serial animasi Bima S jam 12.00 WIB di MNCTV? Animasi pahlawan super dengan aksi dan petualangan ini mengisahkan perjalanan Satria dan kawan-kawan dalam mencari kekuatan dari 7 Matrix.

Bima S merupakan adaptasi dari serial live action Bima Satria Garuda Series, namun kini dibuat dalam format animasi 3D dengan alur cerita yang lebih menarik dalam sebuah dunia yang luas.

Bima S Episode Rahasia Hanya di MNCTV

Sejak dirilis pada tahun 2020, Bima S telah menjadi favorit hiburan keluarga di akhir pekan. Bahkan, pada 15 Oktober 2022, Bima S meraih penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 untuk Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Bagi yang penasaran dengan seri Bima S, jangan lewatkan cuplikan episode minggu ini.

Setelah serangan Infernus Durnaga dan Para Maverick di Hydome Town, Satria bersama kawan-kawannya berkumpul untuk membahas kejadian tragis tersebut. Mereka merasa ada yang aneh, "Siapa sebenarnya wanita yang hendak dibawa pergi oleh INFERNUS?" Apakah ada hubungan antara Dr. SCAR dan Infernus di masa lalu? Saksikan Episode RAHASIA Bima S pada Minggu, 7 Januari 2024 Jam 12.00 WIB di MNCTV.

Bima S adalah karya animasi buatan anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation, anak perusahaan dari MNC Pictures, yang juga bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

