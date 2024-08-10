MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea

JAKARTA - Minggu pagi Anda dan keluarga dipastikan lebih seru dengan penayangan film animasi KIKO In the Deep Sea di RCTI, pada 11 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB.

Film produksi MNC Animation tersebut berkisah tentang petualangan Kiko dan para sahabat di dasar laut yang tercemar. Bersama Putri Carla si ikan duyung dari Shell Castle, Kiko akan mencari lima Mutiara Pelindung.

Mutiara legendaris tersebut diyakini memiliki kemampuan untuk memperbaiki lingkungan laut yang tercemar. Namun perjalanan Kiko dan teman-temannya tak mudah.

Kiko in The Deep Sea. (Foto: MNC Media)



Selain keberadaan monster penjaga, mutiara itu juga diselubungi kekuatan jahat yang misterius. Cerita selengkapnya, bisa ditonton dalam film Kiko in the Deep Sea di MNCTV, pada 11 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB.

Tak hanya filmnya, Anda juga bisa menikmati serial animasi KIKO setiap pekan. Tak hanya soal petualangan, serial ini juga menyimpan pesan penting tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan.

Selain di MNCTV, Anda juga dapat menyaksikan animasi KIKO melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store atau Play Store. Atau, Anda juga bisa mengakses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)