Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki

JAKARTA - Film animasi Kiko In The Deep Sea akan tayang di 65 bioskop Turki. Hal itu membuat film produksi MNC Animation itu menjadi satu-satunya proyek animasi dalam negeri yang tayang di Turki.

Film tersebut akan mulai tayang di bioskop Turki mulai 27 September 2024. Sukses Kiko In The Deep Sea tersebut menandai ekspansi film animasi karya anak bangsa di pasar internasional.

Debut di bioskop pada 2023, film Kiko In The Deep Sea tak hanya menjadi tontonan favorit anak-anak namun juga menjadi hiburan inspiratif bagi keluarga. Kesuksesan itulah yang membuat MNC Animation membawa film ini ke pasar internasional.

Dari Turki, rencananya MNC Animation akan membawa Kiko In The Deep Sea ke beberapa negara lainnya. Mengusung tema global, film ini membahas tentang pentinya pelestarian lingkungan.

Kiko In The Deep Sea

Kisahnya tentang usaha Kiko dan teman-temannya dalam mencegah ekosistem bawah laut dari kerusakan. Mereka berjuang melindungi laut dari ancaman penjahat yang ingin menghancurkan ekosistem laut.