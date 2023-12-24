Episode Terbaru Bima S Fierce Fight

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi Bima S pukul 11.30 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action Bima Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BACA JUGA:

Bima S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, Bima S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial Bima S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Infernus murka dan menyerang Hydome Town. Pertarungan antara Bima dan Infernus tidak terelakan. Claw dan Helena hendak membantu Infernus dihalangi oleh Aurora dan Verde. Sementara itu, Xion menghubungi Roph untuk mengamankan Lucy. Apa yang membuat Infernus menyerang Hydome Town?

Penasaran?? Jangan lewatkan keseruan dan pertarungan sengit di Episode terbaru Bima S Season 2 minggu ini! Saksikan setiap Minggu (24/12/2023) pukul 11.30 WIB hanya di MNCTV.

Bima S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).