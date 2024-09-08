Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:05 WIB
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola. (Foto: MNC Animation)
JAKARTA - MNC Animation kembali menggelar meet & greet animasi KIKO di Jakarta International Premium Products Fair Indonesia Mom & Kids Baby Wellness Fair (IMKIDS) di Hall B Jakarta Convention Centre, pada 7 September 2024.

Kehadiran dua karakter utamanya, Kiko dan Lola menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung cilik IMKIDS 2024. Tiga anak yang mengikuti meet & greet tersebut: Clarissa, Kylie, dan Kalista, tampak antusias menyambut kehadiran Kiko dan Lola. 

Pengunjung cilik mewarnai di booth MNC Animation di IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
Pengunjung cilik mewarnai di booth MNC Animation di IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)

Ketiga fans itu bahkan terlihat hafal lagu OST serial animasi KIKO. Mereka mengaku senang karena bisa berinteraksi langsung dengan Kiko dan Lola sambil menari dan berfoto bersama. 

“Aku suka banget sama Lola karena dia lucu banget,” kata Kalista yang disambung Clarissa dengan, “Aku juga suka banget sama KIKO. Aku bahkan hafal lagunya.”

Dalam meet & greet bersama Kiko dan Lola, anak-anak bisa menghabiskan liburan akhir pekan mereka dengan kegiatan lebih menyenangkan. Karena booth MNC Animation juga menyediakan aneka aktivitas seru.

