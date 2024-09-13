Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, episode One Mile at A Time akan memberikan keseruan tersendiri untuk Anda.

Sinopsis animasi KIKO pekan ini bercerita tentang Lola yang mengantarkan pesanan kue spesial untuk Aldo. Saat akan berangkat, tiba-tiba mobil Kiko tidak bisa menyala. Terdesak waktu, Kiko menyarankan agar mereka naik bus saja.

Lola pun setuju dengan ide itu, namun Poli menolaknya setelah menonton berita tentang bus misterius yang tengah menghantui Kota Asri. “Bus itu berbahaya! Ada penumpang yang hilang di dalamnya,” kata Poli.

Namun Lola enggan menunda waktu lebih lama lagi dan langsung menuju halte bus bersama Kiko. Poli yang begitu ketakutan masih berusaha menghentikan kedua sahabatnya tersebut.

Sepanjang perjalanan, Poli tidak bisa menghilangkan pikiran buruk tentang berita bus misterius tersebut. Sementara Lola dan Kiko tampak tenang dan hanya ingin segera mengantarkan kue tersebut kepada Aldo.