Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:50 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, episode One Mile at A Time akan memberikan keseruan tersendiri untuk Anda.

Sinopsis animasi KIKO pekan ini bercerita tentang Lola yang mengantarkan pesanan kue spesial untuk Aldo. Saat akan berangkat, tiba-tiba mobil Kiko tidak bisa menyala. Terdesak waktu, Kiko menyarankan agar mereka naik bus saja.

Lola pun setuju dengan ide itu, namun Poli menolaknya setelah menonton berita tentang bus misterius yang tengah menghantui Kota Asri. “Bus itu berbahaya! Ada penumpang yang hilang di dalamnya,” kata Poli.

Namun Lola enggan menunda waktu lebih lama lagi dan langsung menuju halte bus bersama Kiko. Poli yang begitu ketakutan masih berusaha menghentikan kedua sahabatnya tersebut.

Animasi KIKO
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

Sepanjang perjalanan, Poli tidak bisa menghilangkan pikiran buruk tentang berita bus misterius tersebut. Sementara Lola dan Kiko tampak tenang dan hanya ingin segera mengantarkan kue tersebut kepada Aldo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/598/3043692/animasi_kiko-S0lz_large.jpeg
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Celebrate Differences
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement