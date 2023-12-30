Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bima S Astrom Tayang Minggu 31 Desember 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |11:21 WIB
Bima S Astrom Tayang Minggu 31 Desember 2023
Animasi Bima S (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Pada hari Minggu, momen paling seru adalah berkumpul bersama keluarga dan teman sambil menonton serial animasi Bima S pukul 12.00 WIB di MNCTV. Dalam serial animasi aksi dan petualangan ini, kita akan menyaksikan petualangan Satria dan kawan-kawannya dalam perjalanan mereka mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Bima S merupakan adaptasi dari seri live action Bima Satria Garuda, tetapi hadir dalam format animasi 3D dengan alur cerita dan dunia yang lebih menarik.

Bima S Astrom Tayang Minggu 31 Desember 2023

Serial Bima S telah menghibur penonton sejak tahun 2020 dan menjadi favorit untuk dinikmati bersama keluarga di akhir pekan. Bahkan, pada 15 Oktober 2022, Bima S meraih penghargaan sebagai Program Animasi Terbaik dalam Anugerah KPI Awards 2022. Bagi yang penasaran dengan kelanjutan cerita Bima S, ada bocoran tentang episode minggu ini.

Di episode terbaru, Xion bergabung dengan Bima dan bertarung melawan Infernus dalam pertarungan sengit. Pertarungan yang panjang membuat Bima kehabisan energi dan kembali menjadi Satria. Namun, Xion berhasil ditangkap oleh Infernus, yang penuh dendam karena kehilangan LucyInfernus berniat menghabisi Xion dengan cara menghisap jiwanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Halaman:
1 2
