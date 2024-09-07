Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:40 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
Animasi KIKO Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, ada episode Click, Buy, Smile! yang bisa Anda tonton. Berikut sinopsisnya. 

Sebuah mall di Kota Asri menggelar diskon besar-besaran. Kiko, Asri, Poli, dan Patino menyaksikan hiruk pikuk di mall tersebut lewat sebuah video yang diunggah oleh seorang warga di media sosial. 

Tertarik dengan tawaran menggiurkan di mall tersebut, mereka berencana datang untuk berburu barang impian mereka. Namun setibanya di mall, Kiko cs justru mendapati suasana mall tersebut sangat mencekam.

Pasalnya, ada sosok misterius yang terlihat menyeramkan dan membuat tak seorang pun berani mendekatinya. Jangan lewatkan episode Click, But, Smile! di RCTI, pada Minggu (8/10/2024), pukul 07.30 WIB. 

Animasi KIKO Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
Animasi KIKO Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

Animasi KIKO juga tayang MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 06.00 dan 15.30 WIB. Sementara pada Sabtu dan Minggu, KIKO tayang pada pukul 15.30 WIB.

