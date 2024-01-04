Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:12 WIB
NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu
Noah resmi hiatus (Foto: IG Noah)
A
A
A

JAKARTA - NOAH akhirnya mengumumkan pamit dari industri musik tanah air. Setelah beberapa kali menyinggung soal rencana hiatus di beberapa konsernya, grup band asal Bandung ini akhirnya resmi berpamitan dengan para penggemarnya melalui sebuah unggahan di Instagram tepat di momen pergantian tahun, 1 Januari 2024.

NOAH membagikan video perjalanannya dari 2012 hingga 2023. Dalam video itu terlihat segala aktivitas Ariel, Lukman dan David mulai dari latihan di studio, saat konser hingga interaksi dengan sahabat NOAH yang telah membersamai mereka selama ini.

NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu

Melalui unggahannya itu, NOAH memperingati momen tahun baru dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan selama 11 tahun di belantika musik tanah air serta 20 tahun lamanya jika dihitung sejak masih bernama Peterpan.

"Selamat Tahun Baru 2024 untuk kita semua. Sahabat. Terima kasih untuk segala-galanya selama ini," tulis NOAH dikutip Rabu (3/1/2024).

Tak ketinggalan, NOAH juga mengucapkan terima kasih kepada Musica Studios sebagai label tempat mereka bernaung selama ini di industri musik tanah air.

"Terima kasih banyak untuk label kami, @musicastudios dan Ibu @indrawatiacin Terima kasih selalu mendukung kreativitas kami selama ini. Sehat selalu untuk kalian semua yang menjadi bagian PT. Musica Studios," sambungnya.

Ucapan terima kasih itu juga ditujukan kepada tim di balik layar dimana selalu membersamai perjalanan karier NOAH, termasuk additional players yang ikut turut membantu ketiga personel inti NOAH usai ditinggalkan beberapa personelnya.

"Terima kasih banyak untuk tim management, additional players, tim produksi, tim kreatif dan tim dokumentasi kami selama ini. Semoga naik turunnya perjalanan kita dapat menjadi kenangan manis yang bisa kita ingat dikemudian hari," tambahnya.

Menutup pesannya itu, NOAH pun akhirnya menyampaikan salam perpisahan. Mereka pun berharap bisa bertemu lagi dengan sahabat NOAH dan kembali mewarnai industri musik Tanah Air lewat karya-karya terbaiknya.

"Terima kasih banyak kepada seluruh partner, EO, promotor, media, radio, TV dan lainnya. Terima kasih banyak. Kami pamit. Dari kami @arielnoah, @lukmannoah, @dorfel_dave sampai jumpa lain waktu," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932042/nonton-konser-noah-iriana-jokowi-ikut-lambaikan-tangan-dan-bergoyang-bersama-p5YwHvLRWC.jpg
Nonton Konser NOAH, Iriana Jokowi Ikut Lambaikan Tangan dan Bergoyang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932039/tutup-konser-lewat-lagu-khayalan-tingkat-tinggi-noah-sampai-bertemu-2-3-tahun-lagi-kJBmA2Jds1.jpg
Tutup Konser Lewat Lagu Khayalan Tingkat Tinggi, NOAH: Sampai Bertemu 2-3 Tahun Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932034/noah-tampilkan-aksi-panggung-yang-wah-sebelum-hiatus-ariel-terbang-di-atap-stadium-9TolZZ4SBu.jpg
NOAH Tampilkan Aksi Panggung yang Wah Sebelum Hiatus, Ariel Terbang di Atap Stadium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932031/ariel-noah-beri-kejutan-manis-untuk-salah-satu-penonton-konser-yang-beruntung-VAy2lOEMdn.jpg
Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser yang Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/205/2915885/noah-akan-gelar-konser-terakhir-sebelum-hiatus-pada-3-desember-2023-QuCuhJC2Ep.jpg
NOAH akan Gelar Konser Terakhir Sebelum Hiatus Pada 3 Desember 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/205/2897106/polemik-keluar-dari-peterpan-andika-gw-gak-nyalahin-siapa-siapa-6IAW9UtmzU.jpeg
Polemik Keluar dari Peterpan, Andika: Gw Gak Nyalahin Siapa-Siapa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement