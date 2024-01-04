NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu

JAKARTA - NOAH akhirnya mengumumkan pamit dari industri musik tanah air. Setelah beberapa kali menyinggung soal rencana hiatus di beberapa konsernya, grup band asal Bandung ini akhirnya resmi berpamitan dengan para penggemarnya melalui sebuah unggahan di Instagram tepat di momen pergantian tahun, 1 Januari 2024.

NOAH membagikan video perjalanannya dari 2012 hingga 2023. Dalam video itu terlihat segala aktivitas Ariel, Lukman dan David mulai dari latihan di studio, saat konser hingga interaksi dengan sahabat NOAH yang telah membersamai mereka selama ini.

Melalui unggahannya itu, NOAH memperingati momen tahun baru dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan selama 11 tahun di belantika musik tanah air serta 20 tahun lamanya jika dihitung sejak masih bernama Peterpan.

"Selamat Tahun Baru 2024 untuk kita semua. Sahabat. Terima kasih untuk segala-galanya selama ini," tulis NOAH dikutip Rabu (3/1/2024).

Tak ketinggalan, NOAH juga mengucapkan terima kasih kepada Musica Studios sebagai label tempat mereka bernaung selama ini di industri musik tanah air.

"Terima kasih banyak untuk label kami, @musicastudios dan Ibu @indrawatiacin Terima kasih selalu mendukung kreativitas kami selama ini. Sehat selalu untuk kalian semua yang menjadi bagian PT. Musica Studios," sambungnya.

Ucapan terima kasih itu juga ditujukan kepada tim di balik layar dimana selalu membersamai perjalanan karier NOAH, termasuk additional players yang ikut turut membantu ketiga personel inti NOAH usai ditinggalkan beberapa personelnya.

"Terima kasih banyak untuk tim management, additional players, tim produksi, tim kreatif dan tim dokumentasi kami selama ini. Semoga naik turunnya perjalanan kita dapat menjadi kenangan manis yang bisa kita ingat dikemudian hari," tambahnya.

Menutup pesannya itu, NOAH pun akhirnya menyampaikan salam perpisahan. Mereka pun berharap bisa bertemu lagi dengan sahabat NOAH dan kembali mewarnai industri musik Tanah Air lewat karya-karya terbaiknya.

"Terima kasih banyak kepada seluruh partner, EO, promotor, media, radio, TV dan lainnya. Terima kasih banyak. Kami pamit. Dari kami @arielnoah, @lukmannoah, @dorfel_dave sampai jumpa lain waktu," pungkasnya.