NOAH akan Gelar Konser Terakhir Sebelum Hiatus Pada 3 Desember 2023

JAKARTA - Grup band NOAH akan mengambil masa jeda atau hiatus selama beberapa tahun ke depan. Sebelum akhirnya vakum, Ariel cs akan terlebih dahulu menyuguhkan konser penutup bertajuk The Great Journey Of NOAH.

Konser tunggal NOAH sebelum hiatus sendiri akan digelar pada 3 Desember 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Dari informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, pertunjukkan ini akan menampilkan perjalanan musik Noah selama 2 dekade.

"Konser terakhir A Time to Remember #TheGreatJourneyofNoah akan menampilkan perjalanan musik @noah_site selama 2 dekade. Ini adalah #TheFinalShow sebelum NOAH istirahat panjang, jadi jangan sampai terlewatkan! Amankan tiketmu," tulis akun Instagram @noah_site dikutip Selasa (7/11/2023).

"TAG teman, keluarga atau pasangan kalian biar bisa seseruan bareng!" lanjutnya.