HOME CELEBRITY MUSIK

Ariel akan Memanfaatkan Momen Hiatus NOAH Untuk Istirahatkan Suaranya yang Hampir Hilang

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |02:30 WIB
Ariel akan Memanfaatkan Momen Hiatus NOAH Untuk Istirahatkan Suaranya yang Hampir Hilang
Ariel akan gunakan momen hiatus NOAH untuk istirahatkan suaranya (Foto: Instagram/arielnoah)
A
A
A

JAKARTA - Ariel NOAH mengaku mengalami sedikit masalah pada pita suaranya. Bahkan jika didengarkan dengan seksama, suara pentolan grup band NOAH itu terdengar serak hingga hampir hilang.

Ketika manggung di konser perpisahan sebelum hiatus beberapa waktu lalu, Ariel bahkan mengaku sempat ingin menunda konsernya tersebut. Hal itu terjadi lantaran kondisi suaranya yang tak memungkinkan untuk terus bernyanyi.

Bahkan ketika manggung bersama Raffi Ahmad cs dalam sebuah acara sportainment beberapa hari lalu, Ariel mengaku suaranya masih bermasalah. Mantan kekasih Sophia Latjuba ini mengaku bahwa dirinya memang memerlukan waktu istirahat untuk memulihkan kembali suaranya.

"Ini masih abis, seharusnya istirahat, jaga suara itu paling bener istirahat," ujar Ariel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ariel NOAH

Ariel akan gunakan momen hiatus NOAH untuk istirahatkan suaranya (Foto: Instagram/arielnoah)


Meski telah menjalani pengobatan ke dokter, suaranya tetap saja belum pulih. Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengembalikan suaranya seperti sedia kala adalah dengan mengistirahatkan dulu suaranya dan tak boleh dipakai untuk bernyanyi dengan jadwal yang padat seperti yang biasa dilakukannya bersama NOAH.

"Sudah ke dokter, dua kali suntik, cuma emang belum dapat istirahatnya. Ya memang seharusnya tuh istirahat yaa," sambungnya.

Sayangnya belakangan ini Ariel mengaku jadwal manggung NOAH sangat padat hingga dia belum mendapatkan jatah libur yang cukup untuk beristirahat demi menjaga kualitas suaranya.

Telusuri berita celebrity lainnya
