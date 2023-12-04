Advertisement
MUSIK

Nonton Konser NOAH, Iriana Jokowi Ikut Lambaikan Tangan dan Bergoyang Bersama

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |05:56 WIB
Nonton Konser NOAH, Iriana Jokowi Ikut Lambaikan Tangan dan Bergoyang Bersama
Iriana Jokowi ikut lambaikan tangan dan bergoyang saat menyaksikan konser NOAH (Foto: Wiwie/MPI)
JAKARTA - NOAH akhirnya menggelar konser The Great Journey of NOAH - The Final Show pada Minggu, 3 Desember 2023 malam di di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Konser tersebut bahkan turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo beserta sang istri, Iriana.

Sekitar pukul 20.50 WIB Ariel muncul di atas panggung dan langsung mengajak penonton berjingkrak ria lewat lagu Topeng. Para penonton yang memenuhi area konser terlihat melompat-lompat dan bernyanyi bersama.

Kharisma Ariel dengan stage actnya memang selalu berhasil membius penonton. Dia berlari kesana kemari seolah ingin menguasai seluruh sudut panggung agar terlihat oleh penonton dari segala penjuru.

Meski dengan suara serak, Ariel tetap berusaha menghibur penonton. Dia tak ingin mengecewakan para penggemarnya yang telah menunggu sejak siang tadi untuk melihat aksi panggungnya bersama NOAH.

Konser NOAH (Wiwie/MPI)

Iriana Jokowi ikut lambaikan tangan dan bergoyang saat menyaksikan konser NOAH (Foto: Wiwie/MPI)

Penampilannya dilanjutkan dengan lagu Separuh Aku yang tak kalah membuat penonton berjingkrak ria. Dia pun mengajak penonton melambaikan tangan sekaligus bertepuk tangan sekeras-kerasnya. Komando Ariel ini pun turut diikuti oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

