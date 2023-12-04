NOAH Tampilkan Aksi Panggung yang Wah Sebelum Hiatus, Ariel Terbang di Atap Stadium!

JAKARTA - NOAH sepertinya tidak ingin berhenti memberikan kejutan bagi para penggemarnya melalui konser bertajuk The Great Journey Of NOAH - The Final Show di Beach International Stadium Ancol, Jakarta pada Minggu, 3 Desember 2023 malam.

Ariel cs bahkan sangat terlihat ingin memberikan kenangan manis bagi Sahabat NOAH, sebelum mereka akan hiatus dalam waktu yang lama. Salah satunya, yakni aksi panggung mereka yang terbilang lebih ‘wah’.

Misalnya, saat Ariel menaiki sebuah sling yang membawanya melewati kerumunan penonton di setiap sudut dalam stadium, sambil menyanyikan lagu ‘Aku Dan Bintang’. Tak ada raut ekspresi takut yang terpancar dari wajah Ariel meski sling tersebut tampak mengangkat tinggi tubuhnya hingga ke bagian atap stadium.

Justru, Ariel tampak antusias bisa menyapa penggemarnya yang hadir malam itu secara lebih dekat. Seperti lagu yang ia bawakan, ia malam itu tampil bak bintang yang sedang terbang di angkasa.

Tak hanya melewati kerumunan penonton yang berdiri di depan panggung, sling tersebut juga membawa Ariel terbang menuju kerumunan penonton yang memenuhi kursi di setiap sudut stadium.

Penonton pun tak ingin ketinggalan untuk mengabadikan momen berharga tersebut. Tak sedikit juga dari mereka yang teriak histeris saat Ariel melewati mereka.

Aksi panggung 'Wah' dari NOAH sebelum hiatus (Foto: Wiwie/MPI)

Sebelumnya, Ariel CS juga sukses membuat penonton histeris dengan kejutan yang mereka berikan di tengah-tengah konser.

Pasalnya, Ariel tiba-tiba menyuruh para penonton yang duduk untuk memeriksa bagian bawah kursi mereka. Rupanya, NOAH menyiapkan sebuah surat khusus bagi salah satu penonton yang beruntung.

“Saya punya kejutan. Coba yang duduk, diperiksa bagian bawah kursinya. Kita punya sebuah surat spesial,” ujar Ariel.

Usai sibuk mencari, akhirnya ada salah satu penonton perempuan yang beruntung mendapatkan surat spesial tersebut. Bahkan, ia diundang langsung untuk naik ke atas panggung.