Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Polemik Keluar dari Peterpan, Andika: Gw Gak Nyalahin Siapa-Siapa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |10:09 WIB
Polemik Keluar dari Peterpan, Andika: Gw Gak Nyalahin Siapa-Siapa
Andika eks Peterpan jawab komentar Uki (Foto: IG Andika)
A
A
A

JAKARTA - Andika Naliputra menjadi perbincangan soal kisruh dikeluarkan dari Peterpan. Pernyataan Andika dalam channel YouTube Ferdy Element membuat mantan rekannya, seperti Uki dan Ariel ikut berkomentar.

"Gue dulu dikeluarkan sebenarnya. Itu yang gue bingung, karena di Peterpan itu leadernya aku," ujar Andika dalam channel Youtube Ferdy Element.

Polemik Keluar dari Peterpan, Andika: Gw Gak Nyalahin Siapa-Siapa

Uki kemudian berkomentar di Instagram. Ia membantah ucapan Andika. Uki ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan Andika tak sepenuhnya benar.

"Perlu diketahui bukan Andika dan Indra yang dikeluarkan, tapi saya, Ariel dan diikuti Lukman dan Reza mau mengundurkan diri Peterpan," ujar Uki di kolom komentar unggahan Andika.

Kemudian, Uki menerangkan bahwa semua itu bermula dari keresahan bersama dengan ritme kerja Andika.

"Waktu masuk album Hari Yang Cerah, saya sudah ngerasa enggak cocok secara kerja sama dalam musik. Kontribusi mengaransemen musiknya enggak enak," jelas Uki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/205/2949273/noah-resmi-hiatus-sampai-jumpa-lain-waktu-jndELw5wQ7.jpg
NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932042/nonton-konser-noah-iriana-jokowi-ikut-lambaikan-tangan-dan-bergoyang-bersama-p5YwHvLRWC.jpg
Nonton Konser NOAH, Iriana Jokowi Ikut Lambaikan Tangan dan Bergoyang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932039/tutup-konser-lewat-lagu-khayalan-tingkat-tinggi-noah-sampai-bertemu-2-3-tahun-lagi-kJBmA2Jds1.jpg
Tutup Konser Lewat Lagu Khayalan Tingkat Tinggi, NOAH: Sampai Bertemu 2-3 Tahun Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932034/noah-tampilkan-aksi-panggung-yang-wah-sebelum-hiatus-ariel-terbang-di-atap-stadium-9TolZZ4SBu.jpg
NOAH Tampilkan Aksi Panggung yang Wah Sebelum Hiatus, Ariel Terbang di Atap Stadium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932031/ariel-noah-beri-kejutan-manis-untuk-salah-satu-penonton-konser-yang-beruntung-VAy2lOEMdn.jpg
Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser yang Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/205/2915885/noah-akan-gelar-konser-terakhir-sebelum-hiatus-pada-3-desember-2023-QuCuhJC2Ep.jpg
NOAH akan Gelar Konser Terakhir Sebelum Hiatus Pada 3 Desember 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement