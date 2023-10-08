Polemik Keluar dari Peterpan, Andika: Gw Gak Nyalahin Siapa-Siapa

JAKARTA - Andika Naliputra menjadi perbincangan soal kisruh dikeluarkan dari Peterpan. Pernyataan Andika dalam channel YouTube Ferdy Element membuat mantan rekannya, seperti Uki dan Ariel ikut berkomentar.

"Gue dulu dikeluarkan sebenarnya. Itu yang gue bingung, karena di Peterpan itu leadernya aku," ujar Andika dalam channel Youtube Ferdy Element.

Uki kemudian berkomentar di Instagram. Ia membantah ucapan Andika. Uki ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan Andika tak sepenuhnya benar.

"Perlu diketahui bukan Andika dan Indra yang dikeluarkan, tapi saya, Ariel dan diikuti Lukman dan Reza mau mengundurkan diri Peterpan," ujar Uki di kolom komentar unggahan Andika.

Kemudian, Uki menerangkan bahwa semua itu bermula dari keresahan bersama dengan ritme kerja Andika.

"Waktu masuk album Hari Yang Cerah, saya sudah ngerasa enggak cocok secara kerja sama dalam musik. Kontribusi mengaransemen musiknya enggak enak," jelas Uki.