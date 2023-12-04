Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser yang Beruntung

Ariel NOAH beri kejuta manis untuk salah satu penonton konser yang beruntung (Foto: Wiwie/MPI)

JAKARTA - NOAH memberi sebuah kejutan di tengah-tengah konsernya yang bertajuk The Great Journey Of NOAH - The Final Show yang digelar di Beach International Stadium Ancol, Jakarta pada Minggu, 3 Desember 2023 malam. Pasalnya, sang vokalis, Ariel tiba-tiba meminta para penonton yang duduk untuk memeriksa bagian bawah kursi mereka.

Rupanya, NOAH telah menyiapkan sebuah surat khusus bagi salah satu penonton yang beruntung.

“Saya punya kejutan. Coba yang duduk, diperiksa bagian bawah kursinya. Kita punya sebuah surat spesial,” ujar Ariel. di sela-sela konsernya.

Usai sibuk mencari, akhirnya ada salah satu penonton perempuan yang beruntung mendapatkan surat spesial tersebut. Bahkan, ia diundang langsung untuk naik ke atas panggung.

Kejutan tidak berhenti sampai disitu. Perempuan cantik yang beruntung tersebut diberi sebuah lagu spesial oleh Ariel.

“Saya mau nyanyian lagu. Jadi sebenarnya lirik lagu ini untuk seseorang yang sudah tidak ada. Jangan tanya saya siapa. Karena saya nggak akan kasih tau,” tutur Ariel.

Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser (Foto: Wiwie MPI)

“Jadi mau nggak kamu merepresentasikan orang itu buat saya,” tanya Ariel kepada perempuan berambut panjang tersebut.

Perempuan tersebut tentu tidak menolak. Ia lantas langsung duduk di sebuah ayunan berdua dengan Ariel NOAH, bahkan ia langsung dinyanyikan oleh sang vokalis.

Perempuan beruntung tersebut tampak tak kuasa menahan kebahagiaannya bisa berada di samping Ariel dan dinyanyikan langsung oleh vokalis yang diidolakan banyak kaum hawa tersebut.

Bahkan, penonton lagi-lagi dibuat histeris pasalnya Ariel tiba-tiba memberikan dua tangkai bunga mawar berwarna merah muda kepada si perempuan beruntung tersebut.

Sontak perempuan tersebut kembali dibuat tersipu-sipu hingga salah tingkah. Penonton yang hadir pun dibuat iri sekaligus sukses dibuat baper.

Sebelumnya, NOAH akhirnya sukses membuka konsernya yang bertajuk The Great Journey Of NOAH - The Final Show dengan meriah. Setelah mengajak penonton bernostalgia lewat beberapa lagu lawas mereka daru mulai dari Topeng, Mungkin Nanti, hingga Di Atas Awan, sang vokalis, Ariel kemudian mencoba menyapa penonton.