Tutup Konser Lewat Lagu Khayalan Tingkat Tinggi, NOAH: Sampai Bertemu 2-3 Tahun Lagi!

NOAH tutup konser lewat lagu Khayalan Tingkat Tinggi (Foto: Wiwie/MPI)

JAKARTA - NOAH akhirnya sukses menggelar konser bertajuk The Great Journey Of NOAH - The Final Show di Beach International Stadium Ancol, Jakarta pada Minggu, 3 Desember 2023 malam. Tak hanya meninggalkan aksi konser yang berkesan, Ariel CS juga cukup sukses membangkitkan sejuta kenangan melalui lagu-lagu lawas hingga lagu-lagu baru.

Penampilan mereka lantas ditutup dengan dua lagu lawas mereka yang cukup populer dan paling banyak diingat oleh para penggemar, yakni ‘Cobalah Mengerti’ dan ‘Khayalan Tingkat Tinggi’.

NOAH mengajak penggemarnya bernostalgia dengan lagu yang memiliki irama musik nan menghentak itu.

Kedua lagu terakhir yang mereka bawakan tersebut menjadi beberapa lagu yang membangkitkan kenangan para penggemar akan masa-masa kejayaan grup band tersebut di tahun 2000-an.

Seperti diketahui, mereka sendiri telah berkarya sejak 23 tahun lalu, sejak nama grup band mereka berawal dari Peterpan hingga berganti menjadi NOAH.

Konser terakhir NOAH ini tentu akan menjadi konser paling berkesan bagi para penggemar. Apalagi, di tengah-tengah konser, Ariel menyebut bahwa mereka akan vakum hingga waktu yang belum diketahui hingga kapan.

“Terima kasih sekali lagi untuk kalian. 23 tahun perjalanan kami, kalian selalu ada, selalu setia mengiringi kami,” ungkap Ariel.

NOAH tutup konser lewat lagu Khayalan Tingkat Tinggi (Foto: Wiwie/MPI)

“Ini konser terakhir NOAH. Setelah ini kami akan vakum dulu. Nggak tau sampai kapan. Mungkin hingga 2 atau sampai 3 tahun ke depan. Semoga ini jadi konser yang berkesan buat kalian,” lanjutnya.

Usai sukses menutup konsernya, Ariel CS kemudian berpamitan dengan para penggemarnya. Mereka berjanji akan kembali beberapa tahun lagi.

“Sampai jumpa sekali lagi. Sampai bertemu 2 atau 3 tahun lagi!” teriak Ariel.

BACA JUGA: Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser yang Beruntung

Sebelumnya, NOAH sukses membuka konser mereka tersebut lewat beberapa lagu andalan mereka. Sekitar pukul 20.50 WIB Ariel muncul di atas panggung dan langsung mengajak penonton berjingkrak ria lewat lagu Topeng.

Para penonton yang memenuhi area konser terlihat melompat-lompat dan bernyanyi bersama.

Kharisma Ariel dengan stage actnya memang selalu berhasil membius penonton. Dia berlari kesana kemari seolah ingin menguasai seluruh sudut panggung agar terlihat oleh penonton dari segala penjuru.