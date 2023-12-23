Raffi Ahmad Bikin Band Baru, Ajak Ariel NOAH Manggung Bareng

JAKARTA - Raffi Ahmad kembali manggung bersama keempat selebritis lainnya, Andre Taulany, Desta, Dikta dan Surya Insomnia yang tergabung dalam sebuah grup band. Sebelumnya, band ini sukses bikin heboh saat manggung.

Panggung perdana mereka adalah festival Pestapora pada September 2023 lalu. Band yang menamakan diri sebagai Andre Taulany & Friends ini datang sebagai musisi 'dadakan' yang tiba-tiba saja terbentuk, minim latihan, namun berhasil mencuri perhatian penonton festival musik bergengsi tersebut.

Tak ada 'posisi' pasti yang ditempati oleh masing-masing personel, kelimanya secara bergantian memainkan alat musik dan bernyanyi.

Lalu, mereka kembali manggung dalam acara pesta ulang tahun selebgram Azizah Salsha beberapa bulan lalu. Bahkan, Raffi mengaku dibayar dengan harga fantastis, 600 juta rupiah saat manggung di pesta ulang tahun istri dari pesepakbola Pratama Arhan itu.

Grup band yang semula bernama Andre Taulany and Friends mendadak mengganti namanya menjadi The Freedom

Kini, mereka dipertemukan kembali untuk manggung dalam acara yang diadakan Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu mengadakan sebuah pertandingan tenis bertajuk "Sport Party: Clash of Celebrity”. Pertandingan ini pun sengaja dilangsungkan pada 23 Desember 2023 lantaran sebagai momentum untuk menutup tahun 2023 dengan sebuah pesta olahraga.

Entah mereka akan berganti nama atau tetap menggunakan nama sebelumnya, yang jelas Raffi telah memperkenalkan band dengan formasi baru melalui unggahan Instagram pribadinya.

Kini, dia menggandeng vokalis sungguhan yang dikenal bukan hanya lantaran suara merdunya saja melainkan kharismanya yang sukses bikin kaum hawa histeris saat menyaksikan aksi panggungnya. Dia adalah Ariel NOAH.

"Top Mantap is The Best !!! Penampilan Kolaborasi yang belum pernah ada dimanapun !!!!!! Hanya di "Sport Party" @rans.entertainment !!!! SABTU 23 Desember 2023 Istora Senayan," ujar Raffi Ahmad dikutip dari unggahan Instagram @raffinagita1717, Sabtu (23/12/2023).

